烏來峽谷馬拉松濕冷開跑 市府提供太空毯保暖

許多跑者不懼風雨，穿著雨衣前來參賽。（記者邱書昱翻攝）

2018-01-07 11:07

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市烏來峽谷馬拉松賽7日清晨開跑，儘管下雨濕冷的天氣，仍聚集3500多位跑者身穿雨衣熱情參賽。新北市觀光旅遊局表示，參賽者人數比預期還要高，賽事前一個禮拜也採購登山用的太空毯，替選手披上以避免跑完後會出現失溫狀況。

這次馬拉松全馬（42公里）男子組：第一名為張蔭富、第二名為周立宸、第三名為鄭順元，女子組：第一名為Jamet Shum、第二名為黃詩雯、第三名為江芷蓉；而半馬（21公里）男子組：第一名為黃俊豪、第二名為高偉成、第三名為佐藤元基，女子組：第一名為陳斯琦、第二名為劉素雅、第三名為Ayumi Gawasawa。

新北市觀光旅遊局說，大會在起點準備熱咖啡，各補給站皆備有熱食、熱飲，供跑者隨時補充熱量，送出超過一千個包子、貢丸湯，此外，馬拉松全程都不提供紙杯，在跑者報名時附贈矽膠杯，進而促進環保。

其中一名來自香港的張姓運動教練表示，當初是被朋友騙來參加，跑步過程意外發現台灣有著這麼美麗的景色；而來自日本的3位男子半馬跑者，當初是在網路上搜尋烏來旅遊資訊時，碰巧發現烏來峽谷馬拉松的活動訊息，便結伴報名參加。

烏來峽谷馬拉松在偏重賽道量測和賽道品質，獲得國際馬拉松與路跑總會（AIMS）認證，路跑獎牌再次由國際設計大師蕭青陽操刀，以泰雅菱格紋及祖靈之眼的圖騰作為創作元素，結合原住民圖騰的跑衣、工作服成為焦點。（更新時間：14:21分）