紅藜馬拉松登場 2500人齊跑

2018-01-07 10:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府為了讓更多民眾體驗紅藜及185縣道的美景，今天清晨舉辦2018紅藜馬拉松路跑活動，共計有2500多位選手從吾拉魯茲部落中的泰武國小出發，沿途經過原住民特色農業的紅藜種植示範區，色彩繽紛的紅藜讓跑者們跑在185縣道，就像是跑在彩虹畫布上。

超半程馬拉松23K不分組由來自肯亞的Muteti Lukas Wambua拿下第1，馬拉松好手鄭瑞竹、林秋杰等人分別拿下2、3名；為求紅藜馬拉松賽事專業性、提升賽事規格、品質及選手的期待，縣府也特地向中華民國田徑協會申請賽道丈量認證，參賽選手的完賽成績將列入正式國家紀錄和世界排名。

屏東縣政府104年起推動「原鄉特色生態釀產業及科技農業示範區推動計畫」，帶動三地門、瑪家、泰武、來義及春日等原鄉栽種紅藜風潮，生產基地位於屏東的大江生醫，也與瑪家鄉農民簽訂契作，今天在賽事中特別發送台灣研發製造的紅藜面膜。

大江學院營運長陳彥任表示，大江生醫引進紅藜萃取後研發出膠原蛋白，是目前已知唯一植物性的膠原蛋白來源，不僅能延緩皮膚因年齡增長的醣化現象，還能刺激膠原蛋白增生，公司已將該研究成果用於食品與面膜，並獲得日內瓦金牌獎殊榮。

縣府原民處長伍麗華也表示，紅藜不只是健康食品，近年也引起了紅藜應用於保健護膚市場的風潮，同時還能帶動三級產業觀光發展，歡迎民眾一起到沿山公路欣賞五顏六色的美麗紅藜田。