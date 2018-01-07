評估停售92無鉛汽油？ 中油：目前無規劃

空氣品質日益惡化，外傳中油近日已進行評估，研究「停售92無鉛汽油」的可能性。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-07 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕空氣品質日益惡化，外傳中油近日已進行評估，研究「停售92無鉛汽油」的可能性，讓引擎運轉燃燒效率差的92無鉛退場，只保留95與98汽油販售，不過中油強調，「不管哪種油品種類，不可能說停就停。」

《中國時報》報導，92汽油已銷售31年，目前銷售量比各是92無鉛20%、95無鉛75%與98無鉛的5%，95無鉛已成主力，但92仍有一定族群使用，主要是機車族、學生、基層勞工使用，若停售恐衝擊這些族群，因此中油仍會研究，短期內不會那麼快實施。

中油表示，越南今年基於環保理由已停售92，台灣目前也面臨空汙問題，且92無鉛使用的低壓縮比引擎，馬力與效率不如使用95與98汽油的引擎高，加上政府決定推電動車，因此開始評估是否停售92無鉛汽油。

中油主管表示，目前92價格固定維持比95便宜1.5元，許多機車族、學生跟基層勞工朋友仍在使用，由於他們是相對較低薪的一族，因此不賣92對其油錢衝擊多大還要研究。另外3項油品排汙與效能也將請公司煉製所研究，最後也得提報經濟部能源局，獲同意才行。至於台塑石化副總林克彥說，92仍有很多摩托車使用，停用讓其使用更高一級油品，有點說不過去，是否跟進需審慎評估。

中油公司副總經理畢淑蒨今天接受《中央社》訪問也說，92無鉛汽油占所有油品銷量佔兩成，停售對消費者影響重大，且全台80%油品由中油提供，「不管哪種油品種類，不可能說停就停。」他強調，中油考慮消費者權益、企業社會責任，目前沒有停售92無鉛汽油規畫，至於政府綠能政策，中油公司絕對會配合。