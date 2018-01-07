鋒面明天通過防雷雨 彭啟明：後天起低溫下探9度

今各地仍持續有雨，明鋒面本體通過台灣，由於此波鋒面結構完整，北台灣甚至會出現雷雨的狀況，民眾須留意。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-07 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面接近以及中國華南水氣持續東移影響，全台各地都出現降雨狀況，北部、東北部都達到大雨等級，今（7日）各地仍持續有雨，明（8日）鋒面本體通過台灣，由於此波鋒面結構完整，北台灣甚至會出現雷雨的狀況。

氣象達人彭啟明在臉書表示，今鋒面前緣的水氣移入台灣上空，配合南方雲系影響，全台都有降雨的機率，週一上班日鋒面本體通過台灣上空，不但雨勢會更大，局部地區甚至有較劇烈的雷擊現象，後天週二（9日）冷空氣南下，天氣型態將轉乾轉冷，由於明後天仍有水氣殘留，在冷空氣南下的影響下，中北部高山地區有降雪的機會。

明晚鋒面通過後，冷空氣開始大舉南下，週二中北部地區低溫將下探到11至13度之間，週三至週五清晨冷空氣是影響最大的時間，北台灣低溫恐下探9度，達寒流等級，中部在輻射冷卻作用配合下，甚至有7度低溫出現的機會。

彭啟明提醒，這波寒流不但是入冬以來最強的冷空氣，影響時間也非常長，可能要等到週末（13-14日）才會明顯回暖，民眾要注意自己與家中長輩的身體健康，農漁養殖業也要預防寒害的發生。。