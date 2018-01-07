空氣好壞差很多 這2張照片告訴你

今早（7日）台南4個測站全都呈現良好綠，拍出來的照片，遠方大樓明顯可見。（記者蔡文居攝）

2018-01-07 09:51

〔記者蔡文居／台南報導〕這幾天連日陰雨，台南市空氣品質指標這兩天難得出現良好綠，而今天又比昨天更好。今早台南4個空品監測站全都呈現「良好綠」，PM2.5濃度甚至出現只有個位數，與前幾天空污瀰漫情形有如天壤之別，拍出來的照片，與前幾天的照片相較，明顯可看出，空氣變好了！

根據環保署空品監測資料顯示，本月4日，台南市全市4個測站全達「紅害」等級，部分測站空品指標甚至飆到160，本月5日空品指標轉為普通，昨天上午和今天則為良好，而今天上午4站全都是良好綠，比昨天3站良好綠更好。

除外，今天上午，全台空品指標，除高雄部分測站和屏東潮洲顯示為普通外，其餘均是一片綠油油的好空氣。

台南市環保局今天表示，這幾天受到南方雲系及東北季風影響，各地為有雨天氣，尤其中北部的降雨更是明顯且因雨量夠，空氣中的污染物會部分溶解於水或懸浮微粒間因濕度而黏著增大而沉降於水面，因此從上風處的污染物有效被雨水淨化而減少傳輸影響本市，再加上本地自己產生的污染物在管制及氣象雙重有利條件下也減少，所以空氣品質整體呈現良好。

環保局表示，空氣品質好不好，除了污染物排放狀況影響外，還是跟氣象擴散條件有關係。依據環保署空氣污染排放資料庫顯示，不管是本地或其他縣市，各項污染物排放量是一直在減少的，但當氣象擴散不佳或無風時，還是會因為污染物累積滯留而造成空氣污染物濃度上升。

其實，台南市的空氣品質是逐年明顯改善。南市細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度自102年的36μg/m3（微克／立方公尺），改善至106年的25μg/m3，近5年大幅改善31％。