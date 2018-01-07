明氣溫驟降、越晚越冷 吳德榮：本週恐現極寒冷天氣

吳德榮表示，明天氣溫驟降、愈晚愈冷，本週台灣可能會出現極寒冷的天氣。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-07 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今（7日）鋒面接近，全台都有降雨的機率，氣象專家吳德榮則指出，明（8日）「極地大陸氣團」推動冷鋒南下各地有雨，氣溫驟降、愈晚愈冷；吳也預警，據歐洲中期預報中心最新模擬顯示，東亞地區將「寒潮爆發」，高空西北風將導引低層「極地大陸氣團」往東南移動，會給台灣帶來極寒冷的天氣。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今鋒面在北部海面，氣溫略回升，台南以南天氣漸好轉，中部以北則有明顯降雨的情況；明（8日）「極地大陸氣團」推動冷鋒南下，各地有較大雨勢，下半天氣溫驟降、愈晚愈冷（北台灣沿海降至11度左右）；週二（9日）天氣由濕冷晚轉乾冷，日夜溫差小、整天冷。

吳德榮指出，週三（10日）至週六（13日）清晨，全台被「極地大陸氣團」籠罩，屬於晴冷的天氣，白天有陽光加溫，民眾會感受冷空氣不怎麼強的「錯覺」，但早晚的輻射冷卻作用將增加冷空氣的威力，溫度遽降。

吳德榮說，週六（13日）至下週一（15日）因冷空氣減弱將逐漸回暖，屬白天晴朗、早晚冷，日夜溫差大的天氣。