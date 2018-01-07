01/07 各報重點新聞一覽

2018-01-07 06:31

自由時報

學者：境外網攻台灣升級

台灣國防大學戰略與國際事務研究所助理教授黃基禎四日在美國華府指出，境外對台灣的網路攻擊已從脆弱的目標轉為有價值的目標，攻擊來源也從個別駭客變為有組織的團體，顯示台灣遭到的網路攻擊正在升級。

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朱立倫：勞基法確有必要再修

勞基法修法引發朝野衝突，新北市長朱立倫昨表示，勞基法確實有必要再修正，因為一年多前在民進黨強力動員下修訂的勞基法，已造成社會困擾，這次修法應該要更慎重、更和諧，大家集思廣益，不要再造成衝突，追求社會三贏的局面，不是三輸。

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川普內幕作者：川普是地球上最不可信的人

大爆美國總統川普秘辛的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（暫譯）轟動全美，作者沃爾夫（Michael Wolff）五日捍衛該書可信度，聲稱取材來自與川普在內的白宮官員上百次的對談，且他留有筆記和錄音檔，譏諷川普才是「地球上最不可信的人」。他認為，川普的激烈反應佐證書中質疑其心智的說法，甚至預言本書將使川普跌落總統寶座。川普六日則推文維護名聲，誇讚自己是「心智穩定的天才」。

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蘋果日報

民進黨宣示 勞基法周三前三讀

我們不要變成鐵幕國家！立法院臨時會明將審查《勞基法》修法，民進黨更宣示最遲周三（10日）完成修法，時代力量立委質疑修法恐至勞工過勞，5日晚上6時起在總統府前徹夜靜坐禁食抗議，要求退回修法、與總統蔡英文對話，至截稿前已逾30小時。府僅派秘書長吳釗燮探視，警方則派逾兩百警員、大批拒馬封鎖周邊交通、管制人員進出。學者痛批「什麼時候開始我們也慢慢走向鐵幕國家？」

《華郵》：中攻台失敗率極高

蔡英文政府上台後，中國加強對台文攻武嚇，不時拋出武統台灣之說，中國國家主席習近平近日更訓令解放軍要強化練兵備戰。美國《華盛頓郵報》前北京分社社長潘文前天引述美國學者分析指，中國武取台灣的失敗率極高，也會傷害中國的經濟和其在亞洲的地位。我國防部發言人陳中吉昨表示，國軍會做戰備整備工作，不讓敵人越雷池一步。

聯合報

故宮南院遊客續縮水 一年不如一年

故宮南院開館二年多，遊客人數直直落，最少單日不到三百人，且ＢＯＴ案仍停擺，今年啟動新故宮計畫，增建「國寶文物修復展示館」，希望增加參觀人潮。行政院長賴清德昨天特別視察「國寶館」預定地，要求國寶館務必如期、如質完工，ＢＯＴ案應妥善處理，南院也可展出北故宮重要、受歡迎的文物。

冷吱吱！ 周一起氣溫溜滑梯 下探7度

今年首波寒流即將報到，中央氣象局表示，隨鋒面接近台灣，中部以北昨晚已轉濕冷，將持續發布大雨特報，明天下半天氣溫將呈溜滑梯式下降，周二清晨低溫會掉到十二度，周二深夜到周五清晨台南以北及宜蘭地區低溫下探八度，空曠地區受輻射冷卻效應影響可能掉到七度。

中國時報

中油評估停售92無鉛汽油

空汙嚴重，加上推廣電動車趨勢，中油近日悄悄啟動「停售92無鉛汽油」評估，研究是否讓引擎運轉燃燒效率差的92無鉛退場，只保留95與98汽油販售。不過占整體發油量2成的92無鉛，主要是機車族、學生、基層勞工使用，價格比95便宜1.5元，停售後恐衝擊這些族群，中油還會再研究，短期內不會那麼快實施。

甜蜜2018 全球皇室接力曬幸福

揮別核戰陰影籠罩和政情紛擾的2017年後，2018全球各地將有不少值得期待的喜事。今年，英國王室將雙喜臨門，威廉王子和凱特王妃將迎來第3個孩子；威廉胞弟、英國王室「黃金單身漢」哈利王子也終要安定下來，5月迎娶美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）。