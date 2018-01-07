13縣市大雨特報！明冷氣團報到 週二起低溫下探7度

今天北台灣高溫約18、19度，中部及宜花東高溫20、21度，南部高溫23至25度，早晚各地氣溫較涼，低溫約17至19度。（資料照，記者林正堃攝）

2018-01-07 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天鋒面接近，全台都有降雨的機率，中部以北、東北部地區及各地山區有陣雨情形，局部地區甚至有較劇烈雷擊，並有局部大雨機率，氣象局清晨已針對台北等13縣市發布大雨特報，提醒民眾多加留意。

中央氣象局預測，今天北台灣高溫約18、19度，中部及宜花東高溫20、21度，南部高溫23至25度，早晚各地氣溫較涼，低溫約17至19度。空氣品質方面，今天高屏為「橘色提醒」，中部、雲嘉南、馬祖與金門為「普通」等級，北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。

氣象局提醒，因受東北風影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動及海上作業請注意安全。

明天上半天鋒面逐漸通過，各地仍有降雨的機率，下半天鋒面通過後，乾冷的空氣將南下，各地氣溫將呈現溜滑梯式的下降，此波冷氣團的強度大約介於強烈大陸冷氣團或寒流等級。本週二至週五台南以北及東北部清晨及夜晚的低溫將下探8至10度，空曠地區甚至下探至7度左右，高屏及花東也可能來到11至13度左右，民眾應注意保暖。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 20 18 ~ 21 19 ~ 25 18 ~ 25

今天鋒面接近，全台都有降雨的機率，中部以北、東北部地區及各地山區有陣雨情形，局部地區甚至有較劇烈雷擊，並有局部大雨機率。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）