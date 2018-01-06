詐欺車手難防 警方建議採用「刷臉」ATM

2018-01-06 23:51

〔記者王捷／台南報導〕全國千萬詐欺案，三個關鍵車手都在台南落網，警方指出，詐騙歹徒無論用何種方式騙錢，最終要靠車手到ATM領錢，要防制車手，應該由ATM下手，澳門及中國陸續ATM裝設臉部辨識系統，從刷卡改成「刷臉」才能領款，這項措施讓台南警方大推，希望國內也能採用這種臉部辨識裝置，減少車手盜領贓款情況。

曾男為首的詐欺車手團，旗下包含他一共7人，有人負責領錢有人則負責開車，關鍵的三個車手是曾男及乾妹謝女，還有一名準備到國外留學的叛逆少年，能夠掌握三人的身分，要靠台南市區高密度的監視器。

承辦詐欺業務的警員指出，詐欺手法從10年前到現在幾乎沒有變過，這10年來警方做了無數次宣導，仍有人上當，加上詐欺機房大多設在國外，讓詐欺犯罪難以防治，但無論怎麼騙，最後歹徒終究要到ATM領錢，但目前警方只能靠在ATM埋伏、站崗逮人。

另一名對詐欺型態有研究的警員說，最近新聞有報導，澳門及中國的銀行，為了防治詐欺，設計新款ATM，可以對人臉做辨識，辨識能力直逼iPhone，無論是雙胞胎、整形或是有上妝，都可以辨識出來，部分分局的詐欺承辦警員認為如果國內也有這種臉部辨識系統，加上手機認證、卡號密碼，可以大幅降低詐欺案。