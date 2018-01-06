不老畫家！為了彩繪村 老兵學油畫

復興里的老兵與老兵的家屬學畫畫，各各身懷絕技。（記者黃文瑜攝）

2018-01-06 23:55

〔記者黃文瑜／台南報導〕永康復興里的老兵園區因繪而聞名，但牆上彩繪並非隨便塗鴉，而是有一群「素人畫家」背後操刀，復興里里長李鎮國為了讓眷村長輩更有自信，3年前開設畫畫班，一路從素描、水彩、粉彩進階到油畫，年紀最大的畫畫班學生已經88歲。

復興里的畫畫班已經開3年多了，李鎮國說，一開始畫彩繪村，大家都不太敢去畫，只是覺得好玩，又會擔心自己畫得不好，所以找了老師來上課，老兵與老兵的家人一直跟著老師從素描、水彩、粉彩一路畫到油畫。

畫畫班的學生，拿出自己喜歡的風景照，看著圖畫畫幾乎都和原稿一樣，也有人畫的是里內的貓，因為覺得居住環境有許多可愛的貓，算是復興里的特色，所以畫出各種姿勢的貓，被李鎮國稱讚畫得很好，大家還是很謙虛的說，自己畫得不好，卻畫得很有興趣，長輩們的作品，也被掛到復興里的咖啡廳裡展示，並且不定期更換新作品。

「不要賣啦！」掛在眷村的咖啡廳裡的作品詢問度很高，也有客人看上幾幅圖想像里長買畫，原本為了協助社區經營的咖啡廳營運，也曾想過把畫作做為「義賣品」，但老兵不願意，「畫不要賣啦！但是如果里長你要可以送你。」因此所有作品都「只能看，不能賣。」李鎮國說，眷村裡的老兵都很可愛，也因為畫畫班變得更有自信。