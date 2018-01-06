週日全台有雨 中部以北防局部大雨、雷擊

明天（7日）鋒面逐漸接近，全台都有降雨的機率，中部以北局部地區有大雨發生機率，甚至有較劇烈的雷擊現象。（記者王藝菘攝）

2018-01-06 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日鋒面逐漸接近，全台都有降雨的機率，中部以北局部地區有大雨發生機率，甚至有較劇烈的雷擊現象。明日北台灣高溫與今（6）日類似，中部、宜花東約20、21度，南部23至25度，各地低溫約17至19度。

根據《中央氣象局》預報，降雨方面，明日鋒面接近，全台都有降雨的機會，尤其中部以北、東北部地區、各地山區都有陣雨的情形，局部地區有大雨勢發生機率，甚至會有較劇烈雷擊的現象，須特別注意天氣變化。

《天氣風險公司》表示，明日台灣附近水氣會更多，降雨時間比今天更長，這波鋒面預計在明晚至下週一（8日）上午通過，西半部會有明顯降雨機會，鋒面通過後冷空氣南下，下週一至下週三（10日）偏濕冷，下週三下半天過後，轉為乾冷天氣。

溫度方面，《中央氣象局》預報，北台灣高溫與今日類似，約18、19度，中部、宜花東高溫20、21度，南部高溫約23至25度。各地早晚氣溫較涼，低溫約17至19度。

空品方面，明日受鋒面接近影響，高屏橘色提醒，中部、雲嘉南、馬祖與金門為「普通」等級，北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。

此外，《中央氣象局》提醒，受東北風影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動及海上作業請注意安全。