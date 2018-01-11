天天吃好料》南投胡麻烏龍麵 香Q美味包孝心

對南投市「昭割烹」日本料理店廚師陳秉逸而言，胡麻烏龍麵不只是麵，還蘊涵他對父母親的孝心。（記者謝介裕攝）

2018-01-11 08:46

〔記者謝介裕／南投報導〕烏龍麵市面上百百款，南投市「昭割烹」無菜單日本料理店中的「胡麻」烏龍麵，儘管原料來自「讚岐烏龍麵故鄉」之稱的日本香川縣，卻是十足台灣味，且有冰火2種口味，不管是熱食或冷吃，都叫人回味無窮，尤其蘊涵「捐肝救父」的故事，讓人吃到的不只是美味，還有及時行孝的寓意﹗

該店廚師也是負責人陳秉逸，現年38歲，家中有4個兄弟姐妹，雙親以務農為生，身為長子的他，為減輕父母親負擔，16歲國中畢業後，便外出學習廚藝，一度還前往日本「進修」，不但日本料理手藝精進，對台菜、熱炒等方面也都有研究。

惟2年前，其父親因長期操勞肝功能出現問題，醫師診斷後，認為唯有換肝才能救回生命，4個兄弟姐妹也爭相表達捐肝意願，但經醫師評估，最後由其從軍的胞弟捐肝，在順利換來其父恢復健康後，陳秉逸也決定從北部返鄉開業就近照顧年近7旬的雙親。

因此，店內設計呈現簡約風，牆面適度留白，搭配溫潤的木質感，營造舒適、無壓的氛圍，尤以「冰櫃式吧檯」最特殊，讓客人可直接點選冰櫃中各式各樣的食材，並面對面「料理秀」方式呈現，期間，也不吝與客人分享自家「捐肝救父」的故事，提醒大家不管工作如何忙碌，也別忘了關心家中長輩善盡孝道，更應注意自己身體，免於淪為「肝」苦人﹗

陳秉逸指出，「胡麻」烏龍麵係店內最具人氣的商品，有別於一般作法，食材可說是「不惜成本」，麵條採用日本讚岐烏龍麵，放入熱水滾到麵體散開後撈起，再依客人需求區分冰或火2種口味，置入冰水中冰鎮的烏龍麵，吃起來清爽、Q彈，還有一股特殊的檸檬香，原來是其摻雜檸檬、芝麻、柴魚等10多種材料調製而成的醬料發揮的效果。

至於火熱、滾燙的烏龍麵，雖然同樣也是乾麵，但口味更加多元，除了胡麻、芝麻、海苔等香氣四溢以外，還因添加松子的獨家秘方，呈現出一股淡淡的松子味，且藉由自己調配的味醂佐料取代砂糖，不但麵條彈牙、美味可口，更多了一分健康概念。

而店內的人氣小菜，排名前3名的柚子蘿蔔、漬蒜頭、精緻泡菜，原料都來自南投在地，也是業者自己研製的，不管是散發柚香的蘿蔔乾或清脆、爽口的漬蒜頭、泡菜，堪稱是貧窮年代台灣人的「好朋友」，也是搭配胡麻烏龍麵的「3寶」，讓人一口麵、一口菜吃不停，豈是「愛不釋手」足以形容?

陳雅雯、林筱函、黃彗筑、林倩立等人表示，該店雖是日本料理店，但裡頭東西充滿濃烈的台灣風味，尤其，胡麻烏龍麵價廉物美，幾乎成為她們姐妹淘來店必點商品，每週至少前來吃1次，去年12月31日跨年當天，也是在此滿足口腹之慾後，才開始跑趴參加跨年晚會、迎曙光等活動。

陳秉逸說，他的小名叫「阿昭」，店名「昭割烹」，除了日語「現點、現做、現吃」象徵新鮮之意外，也代表對父母心懷感恩之情，值2018新的一年到來之際，也透過打油詩「多吃烏龍麵、少擺烏龍事」，與大家共勉之。

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