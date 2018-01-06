中市夏田產業園區說明會位置不夠坐 場內場外鬧哄哄

2018-01-06 13:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市經發局今天在大里區夏田里活動中心展開夏田產業園區區段徵收公聽會，豈料經發局錯估局勢，因活動中心只有100多個位置，但卻來了近千人，不但擠不進去，連資料都不夠，擠不進會場的地主在場外大罵，經市議員協調 下，經發局同意另擇、擇地召開公聽會，才平息眾怒。

由於大里區夏田里傳出農地遭污染，為使大里區夏田里周邊的污染農地活化再利用及解決產業用地不足之問題，市府規劃打造200公頃的大里夏田產業園區，將透過整體之規劃方式，配置完善交通公共設施。

為讓地主及農民了解己身權益及計劃發展，經發局今天舉行「大里夏田產業園區區段徵收公聽會暨非都市土地農業使用分區檢討變更說明會」，由於過去說明會並未有太多的民眾前往，經發局今天則是第一次正式辦公聽會，發出近2000份的公文給地主，但卻選擇在只有100多個位置的夏田里活動中心開會，結果會未開成就已鬧成一片，無法進入的地主大罵，」搞什麼東西」，「市府在開玩笑嗎？」

同時，夏田里活動中心在鄉間小路旁，道路不但小，而且無法停車，因為參加的人眾多，竟讓小小鄉間小路出現塞車的情 形，大家罵聲連連。

經發局副局長李逸安向場內場外民眾鞠躬道歉，強調今天公聽會取消，但可以場內場外同時進行未正式的說明會，但有人贊成有人反對，市議員張滄沂、蘇柏興、張芬郁、李天生、林碧秀等人協助協調。

最後李逸安宣佈，公聽會今天取消，另擇日舉辦，但為了不讓地主白走一趟，若有想要知道產業園區要如何規劃的地主，他會留在現場解說，眾人才逐漸散去。

李逸安表示，為紓解大里區周邊產業用地不足問題、促進產業發展外，希望也能提升原有住宅區生活品質，兼顧環境保護，因此規劃大里夏田里附近的農田200公頃為「夏田產業園區」，屆時採區段徵收方式將還發50%土地給地主。

李逸安表示，未來還要經過環評、開發計劃還要審查，一旦可以開發，園區約可容納500多家業者。