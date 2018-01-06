茶花展在竹市 還提供美食送花苗

本次茶花展將全台各地的茶花品種都蒐集到場，此品種為貝拉玫瑰。（記者王駿杰攝）

2018-01-06 13:32

〔記者王駿杰／竹市報導〕2018全國最大茶花展今於新竹市佳信茶花園繽紛登場，中華民國茶花學會首度於新竹市策展，蒐集展出高達1千2百項茶花品種，在冬季展放艷麗花姿，美不勝收！

本次茶花展還結合送茶花苗和園遊會活動，今明兩天每天贈送3百株茶花苗，13、14日每天贈送2百株，數量有限，送完為止，現場還備有美食，讓民眾「有看、有吃、又有拿」。

中華民國茶花學會理事長林靝琛表示，本次茶花展將全台各地的茶花品種都蒐集到場，參觀民眾可欣賞白色、粉色和各種深淺紅色的花卉，感受花香環繞，其中更有少見的金魚王、三河雲龍、九轉螺絲、銀葉椿等特殊品種，讓民眾大飽眼福。

市長林智堅指出，茶花有「冬椿」的美稱，姿態優美且花色多變，是時尚名牌香奈兒的精神象徵，也是中國十大名花之一，擁有極高觀賞價值，入冬後各品種茶花紛紛開放，花景引人入勝，本次茶花展推出各式茶花，不乏極其名貴且少見的特殊品種，邀請民眾利用休假日前來觀展，把握近距離欣賞茶花的好機會。

本次茶花展將全台各地的茶花品種都蒐集到場，此品種為白銀。（記者王駿杰攝）