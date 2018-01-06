發展離岸風力缺人缺船 學者籲政府積極強化

2018-01-06 13:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市海洋局與前瞻社今天合辦「前瞻海洋新興科技提升競爭力」論壇，台灣海洋大學副校長許泰文提醒，雖然台灣離岸風力市場，已吸引歐美國際大軍前來叩關，預計可帶動近兩兆元的投資，但專業人才及船隻都不足，必須儘速強化。

國家實驗研究院海洋科技研究中心主任王兆璋呼應強調，整個海洋工程產業已準備好要全力衝刺，但儘管學生有興趣投入，卻因家長不知產業前景，導致招生困難。

台灣海洋工程學會理事長邱永芳也提醒要積極培育海事專業人士，包括工作拖船、施工船的船長培訓及認證，都要儘速本土化，不能過於依賴外國。

許泰文指出，離岸風電產業所需的水下文資調查、焊接技術、公共關係與談判、海事工程、風機運作維修、綠色金融、職業潛水及外語等人才都不足；專業船隻方面，包括海床鑽探自升平台船、浮式起重船、風電安裝船及人員運輸船等等也都不足。

邱永芳表示，新加坡曾向台灣學習港埠管理制度，現在已進展到向其他國家輸出與投資，台灣有必要利用新南向政策，積極與外國合作開發海洋產業，台灣海洋工程學會已跟緬甸接觸，值得政府考慮。

成功大學名譽教授黃煌煇建議籌組「國家海洋科技發展指導委員會」，以政府力量促成產官學合作與商轉。

「前瞻海洋新興科技提升競爭力」論壇今天在高雄市蓮潭會館舉行，行政院政務委員吳政忠與科技部次長蘇芳慶出席，許泰文主講「台灣海洋科技產業現況與未來」、邱永芳主講「海洋新興科技成功關鍵—海洋工程之突破」、黃煌煇主講「台灣海洋科技產業建構與創新—以興達港的發展為例」。