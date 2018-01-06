護生態惹疑...基隆港禁餵老鷹2年 鳥會：數量未減

基隆港禁止餵食老鷹2年，民眾擔心食物減少，老鷹就不來了，基隆鳥會觀察老鷹不但沒變少，還緩慢增加。（記者林欣漢攝）

2018-01-06 13:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕2015年底「老鷹先生」沈振中追鷹20餘年的紀錄片「老鷹想飛」上映後，基隆市政府為了不影響老鷹生態，從2016年起禁止在基隆港餵食老鷹，民眾擔心食物減少，老鷹就不來了，不過，據基隆市野鳥協會觀察，2年來基隆港邊的老鷹，無論是最大量、平均出現分鐘、平均覓食成功次數等，都呈現緩慢增加趨勢。

自清朝就開始發展的崁仔頂魚市，常有死魚、內臟沿旭川河漂入基隆港，海洋廣場是最常也最容易近距離觀察到老鷹身影的地方，有部分攝影愛好者為捕捉老鷹俯衝低飛覓食等畫面，會刻意準備豬肺、雞腸等內臟拋食。

隨著「老鷹想飛」紀錄片上映，沈振中當面向基隆市長林右昌提到，餵食攝影可能會導致老鷹出現制約行為，影響老鷹生態，市府也從善如流於2016年起禁止於基隆港拋丟餵食老鷹，違者可依野生動物保育法處最高30萬元罰鍰。

去年7月仍有民眾無視禁令，在基隆港餵食老鷹，基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，這些攝影者認為他們是在復育黑鳶，甚至還說黑鳶若不在基隆港餵食，去別的地方亂吃反而危險。

基隆鳥會昨公布基隆港黑鳶出現指數趨勢圖，1993年與2017年的最大量隻數都有30餘隻，平均出現分鐘、進食次數去年都來到新高，顯示基隆港的黑鳶數量，即使經歷海洋廣場整建、旭川河口污水處理廠興建工程，仍呈現自然緩慢增加趨勢。

鳥會指出，許多市民擔心污水截流設施或禁止餵食，會造成黑鳶食物減少，但調查結果剛好相反，崁仔頂魚市場的碎肉持續排入港區，老鷹的食物來源一直沒減少過，研判旭川河污水截流時間很短也是原因之一，另外，崁仔頂漁市休市與營業時，黑鳶平均出現時間、覓食成功次數差異不大，但因只進行1年調查，仍需持續調查確認是否有差異。

基隆海洋廣場是最常也最容易近距離觀察到老鷹身影的地方。（記者林欣漢攝）