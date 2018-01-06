婚姻市場軍人行情比竹科更優？ 網友分析兩大原因

網友以「軍人在婚姻市場似乎很搶手？」為題在PTT發文，引發熱烈討論。圖非當事人，與本文無關。（資料照，記者羅添斌攝）

2018-01-06 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕有位男網友在PTT發文，表示身邊多位女同學陸續結婚，對象竟多為志願役男，令他疑惑，軍人在婚姻市場真的有這麼搶手？引起網友熱議。

該名網友在文中指出，最近身邊女同學陸續結婚，很多人的對象都是志願役軍人，「真的讓我嚇到吃手手，志願役男真的有這麼好行情嗎？」。他表示，自己待過「軍中陰間」，知道職業軍人的本性，無法理解為何軍人過年過節要留守，天災人禍要救難，是一個「重要時刻都無法陪在身邊」的職業，為何會如此搶手，「還是女生真的覺得軍人很體面挺拔？」

網友紛紛回應「軍人薪水又不會比竹科少，而且也穩定，根本優質提款機」、「休假很好掌握」、「老公被綁在裡面，想幹什麼就幹什麼...」、「不常在家，收入又穩定，堪比公務員的一半」，還有網友揶揄「你先看我們軍人的頭頂的小帽顏色再來發文」

網友分析，認為軍人擁有高收入、未來有保障，「好管理，錢穩定，身體有一定水準」、「金門二兵實領4萬6...」、「比竹科工程師差一點而已」，也有網友表示嫁給軍人，婚後會比較自由「又不用每天見面，又有固定的收入」、「錢有回家就好，老公不在沒關係」、「優質飯票，管不到老娘」、「老公長期不在家，才有時間蒐集小祕密」

根據國防部公布資料，以志願役士兵二兵為例，起薪待遇33625元，一等兵待遇35230元，上等兵待遇36845元，被分配到外島、高山等地還會有加給。