受不了燒焦異味 鹿江中小學預定地挖出廢棄土方

鹿江中小學預定地北側連日悶燒，開挖就發現廢棄土方與廢輪胎。（記者劉曉欣攝）

2018-01-06 12:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕再也受不了了！彰化縣鹿港鎮鹿江中學小預定地北側居民，連日來整天都會聞到燒焦異味，到了晚上更可怕，異味還攙有惡臭、酸腐，今天由縣府出動機具開挖，果然挖出廢輪胎、廢電土等廢棄土方：副縣長林明裕強調，這塊土地曾在百年燈會時整地作為停車場，將調查了解有無違失之處。

「就算關上門窗也沒有用！」張姓女子表示，最近鹿江中小學預定地北側用地，明明就沒有工程，但是一下子燒雜草，火滅了，卻又發生多次悶燒，附近住戶整天要聞到異味，晚上還比白天更嚴重，要睡覺卻要聞到異味，真是讓人無法入睡。

埔崙里長董建林表示，希望能夠開挖找出原因，才不會一再悶燒，造成臭味薰天；縣議員陳秀寶、鎮民代表許秉鋐也強調，一定要把悶燒處全部開挖，找出問題，移除廢棄土方，再重新回填好的土方。

今天縣府派出挖土機，直接從永安二路進入鹿江中小學預定地，林明裕、鹿港鎮長黃振彥、鹿江中小學籌備主任李錦仁都到場，確實發現開挖後臭氣衝天，底下還有廢輪胎、廢電土等等，消防人員在現場持續以水柱來降溫。

林明裕強調，今天開挖的是鹿江中小學預定地，但尚未進入施工範疇，但曾在百年燈會時整地作為停車場，也曾在民國102年到103年間規畫為小型幼兒園曾有部分施工，但後來因為用地不符，又加上包商倒閉就解約了。

林明裕表示，今天會把悶燒處全部開挖，找出問題所在，並將把廢棄土方移除，回填好的土方，避免疑慮；同時也將釐清悶燒問題所在，調查當初整地有無違失之處。

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鹿江中小學預定地北側今天開挖，消防人員同步以水柱來降溫。（記者劉曉欣攝）

開挖後沒多久就發現廢棄輪胎。（記者劉曉欣攝）