龍潭渴望園區打造室內直排輪曲棍球場 催生桃園市隊

2018-01-06 12:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區渴望會館旁的籃球場改裝為「室內直排輪曲棍球場」上午開幕，讓喜愛直排輪曲棍球運動的民眾有更好的場地可以練習、比賽，桃園市直排輪運動暨檢定協會理事長王建華說，有了民間的大力支持，希望2年內就能看到競速直排輪、直排輪曲棍球兩支桃園市隊誕生。

龍潭渴望園區開發股份有限公司斥資約100萬元，在籃球場增設護欄、圍網、球員休息區等設施，改裝為國際標準直排輪曲棍球場，成為桃園市內第一座室內的直排輪曲棍球場。

直排輪曲棍球場今天舉辦比賽慶祝球場開幕，吸引許多國中小學生組成的曲棍球隊伍參賽，選手們說，桃園市內之前並沒室內直排輪曲棍球場，他們只能借用其他運動場如籃球場練習，但場地沒有護欄、圍網，曲棍球常常飛遠後就找不著了，非常不方便。

王建華說，桃園市內目前有40支直排輪曲棍球隊，除2支社會組隊伍外，其餘都是國中、國小學生組成的隊伍，龍潭渴望園區開發股份有限公司能打造室內直排輪曲棍球場，對選手們而言是一大福音。

王建華說，有了民間打造室內球場的大力支持，協會盼能在2年內，推動成立競速直排輪、直排輪曲棍球兩運動項目的桃園市隊，持續推廣直排輪運動，並為桃園市爭取更多體育界的榮耀。