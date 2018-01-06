出遊要帶雨具！北北基發布大雨特報

2018-01-06 12:04
氣象局在上午11點25分，針對新北、台北與基隆三縣市發布大雨特報。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今天上午11點25分，針對新北市、台北市與基隆市三縣市發布大雨特報，提醒假日出門的民眾要攜帶雨具。
氣象局表示，受到東北季風影響，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨、坍方及落石。
氣象局在上午11點25分，針對新北、台北與基隆三縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
氣象局在上午11點25分，針對新北、台北與基隆三縣市發布大雨特報。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今天上午11點25分，針對新北市、台北市與基隆市三縣市發布大雨特報，提醒假日出門的民眾要攜帶雨具。
氣象局表示，受到東北季風影響，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨、坍方及落石。
氣象局在上午11點25分，針對新北、台北與基隆三縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）