今有綠營南市長初選辯論 唯一沒參選的立委做這事…

2018-01-06 11:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市立法委員林俊憲與成功大學生物科技中心，今日舉辦「歲末送暖，獻愛獨老」送餐活動 ，現場偕同服務處主任蔡筱薇以及大福、關聖、南聖、復興等里里長共襄盛舉，準備了精緻餐點與成大自行研發上市的銀耳飲、黑木耳健康飲，在歲末感恩時節，為獨居長輩們獻上最誠摯的關懷。

林俊憲是5位民進黨籍南市立委唯一不參選市長，民進黨定調3月市長初選民調，對他沒影響，但他的子弟兵蔡筱薇投入下屆市議員選舉，拉抬人氣的腳步可未停下來。

林俊憲指出，南市的老年人口比例漸漸增高，目前老年人口已將近27萬人，對於老年人口健康照護需求日益增加，而台灣鄰近的日本正面臨高齡化社會，醫院、療養院的醫療設備不足、病床短缺狀況下，有些重病老人甚⾄至選擇「在家臨終」，以此為借鏡，高齡照護問題，政府務必要重視，他去年就與成大醫學院院長張俊彥及成大醫院院長楊俊佑，一起討論爭取成大醫學院附設老人醫院事宜。

成大校長蘇慧貞表示，爭取老人醫院興建樂觀其成，而且學校已評估規劃興建地點，希望中央與地方合力完成。

蔡筱薇表示，社會上有不少獨居老人，因為家人在外地工作，或者因其他原因沒有辦法相聚陪伴，在農曆年前的孤單之情濃重，感謝成大共同舉辦這個極具意義活動，合力給老人家溫暖。