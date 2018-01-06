裝置藝術展現黑蝙蝠中隊意象 東大飛行公園啟用

2018-01-06 11:52

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市東大飛行公園過去曾是黑蝙蝠中隊營區，市府規劃、改善公園環境、升級周邊設施，以「飛行」為主題的7大藝術裝置，將黑蝙蝠中隊歷史融入城市地景，上午啟用開放，希望能成為歷史教育、休憩功能兼具的城市綠帶。

文化局博物館科長許素銀指出，東大飛行公園以黑蝙蝠中隊執行任務的特點為設計主題，規劃「入口意象」、「飛行記事」、「星空航道」、「夢想之翼」、「飛行廣場」、「聽見夢想」與「新月椅」等7大裝置藝術。

「星空航道」猶如槍林彈雨下的飛機側身，夜晚在燈光照射下彷彿點點繁星現身；「飛行記事」步道以空軍新竹基地機場跑道為概念，畫上05、23空軍跑道號碼；「夢想之翼」銘刻黑蝙蝠飛機側身，飛行廣場則以航線弧度打造，讓民眾休憩時能一併貼近藝術。

許素銀表示，東大飛行公園現址自1953年以來，就是空軍特種部隊黑蝙蝠中隊的營區，緊鄰黑蝙蝠中隊文物陳列館，由於黑蝙蝠中隊從事空軍機密任務的特殊性，獲文化部補助630萬元，市府以飛行意象為主題，讓過去原本樸實的公園草皮化為綠意盎然的休憩場域，與黑蝙蝠中隊文物陳列館相互輝映，營造人文歷史與美學兼具的生活空間。

市府上午舉行東大飛行公園啟用記者會，市長林智堅指出，東大飛行公園將結合周邊新竹綠園道、文化綠廊、護城河親水公園，將串起長約4公里的「新竹之森」，成為民眾生活的人文綠地。