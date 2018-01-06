讓台南老城區有新生命 建築師籲打開河道

2018-01-06 10:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕府城南河港跟枋溪河道，因路面工程而意外顯露於世人眼前，也帶來台南人長久來對台南河川打開的共同期盼，「但隨即覆上蓋板，結束了短暫的城市想像 」。

關注台南文化保留的建築師許家碩在臉書PO文獲得熱烈迴響，要把河道打開難度不小，不過正因為很難，所以需要有目標年的概念，有計畫得來做，20年也好、30年也好，呼籲政府與民間齊力合作。

許家碩表示，打開河道，應該不只是單純的把河道打開，連帶解決的是老市區再生問題。老城區如果要有新生命，應該要回到居住環境，回到在地生活，才是擺脫目前以商業為主觀光化的城市空間。

而河道打開，勢必影響進出通路，這是影響住戶意願的主要原因；再來是停車的問題，老市區車位難求，河道開闢以後，更減少原有就稀少的停車空間。

許家碩認為，國有土地不該一直標售，而是妥善規劃利用來補充舊市區機能，老街花錢鋪石板的效益還不如實質的透過集中停車，讓老街回到安靜的生活，讓巷道回到步行空間，讓老屋成為居住場所，台南獨特的巷弄紋理才有機會展現。

他建議，政府每年編列預算持續施作污水下水道，如果要打開河道，可以調整施工至河道流域範圍，逐年逐段打開水道，而河道所在位置位於私有土地上，需要更多溝通與協調，集體意識的產生可以透過社區營造來嘗試，不過相關經費與水利系統整合，仍然需要公部門計劃性來主導。

「打開河川，應該是城市生態再造的宣言，是減少公共設施水泥物的開始」，他表示，河道打開不只是懷舊，是重新回復生態與永續城市的願景。

聚珍台灣總監王子碩表示，這其實是考驗整體社會如何看待這件事，河流該回到生活裡，是一種理所當然的要求與堅持？是蓋起來省事，還是願意付出一些代價去維持？找回河流運動的發展，其實相當程度反應了整體文化素養在經歷戰後文化浩劫崩盤歸零後，現在到底復甦到什麼程度？