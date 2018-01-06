二階甄試大撞期 台大：像中樂透一樣 他校都和台大選同天

2018-01-06 10:24

〔記者林曉雲／台北報導〕大學二階甄試有456個學系大撞期，台大本身就有25系撞期，台大今天召開校務會議，引發熱烈討論。台大教務長郭鴻基表示，就像中樂透一樣，台大決定甄試日期，其他學校就都和台大選同天，處理甄試撞期問題，台大秉持「增加學生的選擇和多元入學的精神」兩原則處理，小組討論聯合筆試將可考數學、物理、化學和生物等4科。

教授季瑋珠率先發言表示，台大校方擬採用聯合筆試解決撞期的問題，但這只能幫助一些學系，對於不用筆試的學系，仍無法解決撞期的問題，不用筆試的學系如醫學系有實驗面談，牙醫要雕刻一顆牙齒，公衛學院會安排不同場次的面談，不會用3分鐘決定考生的一生，這都不是一次的聯合筆試可以解決。

教務長郭鴻基說明，撞期對台大是非常嚴重的問題，台大常處於被動情形，不管選了那一天，像中樂透一樣，其他學校就和台大選同一天，台大目前積極了解招聯會要如何處理，招生策略初步因應作法是，二階甄式有筆試時，儘量協調採取聯合筆試，目前第二類組撞期情況比較嚴重，將會回歸到與去年類似的情形。

郭鴻基表示，大部分學生都不希望自己的選擇權被限縮，策略小組已開過會，將來作法是在第一階段篩選時採用前標分數，這部分要拿過去的資料精算；至於今年為減少撞期影響，台大會有正式提案給招聯會，聯合筆試的確只能解決一部分問題，處理原則是要為考生設身處地著想，如果一個考生對台大兩個學系都有夢幻想法，卻要強迫考生只能二擇一，就會引起很大的抱怨。

教授吳瑞北表示，台大已成立入學招生策略小組，明年開始申請入學不能再用五科總級分，將造成同分人數非常多，考試時間如果移週日會碰到一例一休的問題，造成大家都在週六考試，教育部和招聯會只把責任推給台大，面對這樣的威脅，他呼籲台大各學系不要因為考試衝堂，而使考生只能選擇一個系，如此是把台大準學生逼到他校或國外。

他也批評，學測愈來愈沒有鑑別度，未來學測考物理等科只共考8學分，對於台大要選擇進入台大理工科的學生，這樣的考試是沒有鑑別度的，由台大自己出聯合筆試才比較有鑑別度。

教授林國明表示，類似的系採取聯合筆試，有家長疑問是否只是把學測考深一點，再考一次而已。教務長郭鴻基回應，二階甄試聯合筆試將有共通性題目，例如有三個學系要考物理科，將考共通性題目，但也可考自己的題目，共通部分大家一起考，各學系可再保留一部分時間給自己。

學生代表們連續發言反對過多的筆試，學代說，考試應該要愈少愈好，也曾發生機械系筆試題目夾帶教授個人觀點，引發極大爭議的情況。

台大副教務長張耀文質疑招聯會給台大穿小鞋，只准清大放火，不准台大點燈，呼籲如果是舉辦口試的學系，可以把時間錯開，例如間隔1、2個小時。