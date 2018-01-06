天災打不倒！葉家豪辦螢火蟲書屋 傳承石碇里山精神

「螢火蟲公益書屋」豐富偏鄉兒童的精神食糧和文化視野。（記者翁聿煌攝）

2018-01-06 10:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕從小在新北市石碇區長大的返鄉青農葉家豪，憑一己之力在家鄉創設「螢火蟲公益書屋」，原定去年7月底開幕前夕，書屋竟遭颱風吹垮，葉家豪一度想放棄，但終究還是靠著決心讓他重起爐灶，除了定期為社區的小朋友講故事，葉家豪也邀請外地親子，利用寒假到石碇參加書屋舉辦的故事會，感受在地農村特色和書屋魅力。

葉家豪說，他開辦書屋的最初目的，是希望能夠作為補充偏鄉地區生態教育資源匱乏，一年多來他利用在外工作之餘便回到兒時環境，整理老屋，陸續完成書屋改造、螢火蟲復育與農村體驗基地，希望讓環境再生，並藉由里山生態教育讓在地的孩子們重新認識自己的故鄉、土地，學習以最和諧的方式與大自然共處之道。

去年7月底才剛完成整修的書屋，遭到尼莎颱風強襲，書屋被颱風捲走屋頂，原先募集的書籍幾乎都泡湯，他曾經一度動搖信念，但最終還是把天災當成是老天對他的考驗，在一個月內重建書屋，並且讓「螢火蟲公益書屋」運作步上軌道。

書屋不定期舉辦親子聚會與田園活動，上個月剛成功舉辦「在地耆老說故事」里山連結活動，接下來也接續要在元月底起，邀請家長帶著小朋友前來，一起傳承石碇的歷史、感受在地村落的特色與螢火蟲書屋的魅力，共同為石碇村落點燃復興的燈火，詳情請留意粉絲專頁。

葉家豪說，「螢火蟲公益書屋」未來將結合非營利組織能量，一起推動台灣兒童陪伴閱讀、愛土愛鄉、農業生態體驗，歡迎相關公益團體主動與書屋聯繫，不僅讓書屋具備村民戶外公共休憩和閱讀在地歷史文化功能，期待未來被打造成具備環境思維、社區營造、里山文化的特色文化空間。