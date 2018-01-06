最後一次主持校務會議 郭大維看新校長：選誰都是台大的福氣

台大新任校長昨天出爐，代理校長郭大維（中）今日表示，5位校長候選人都很優秀，不管當選人是誰，都是台大的福氣。（記者廖振輝攝）

2018-01-06 09:23

〔記者林曉雲／台北報導〕台大選出新校長的隔天，台大今天恰巧舉行校務會議，最後一次主持校務會議的代理校長郭大維今早受訪時表示，台大5位校長候選人都很優秀，不管當選人是誰，都是台大的福氣，管中閔非常優秀，相信會帶領台大有更好的發展，他非常期待。

對於管中閔被選上出任台大校長，媒體詢問郭大維是否感到意外？郭大維迴避地表示，所有候選人都很優秀，並未直接回答是否感到訝異。而對於台大百年來出現第二次經濟學者當家，他則表示，各候選人的專業領域有所不同，對台大也有不同想法，但台大向來強調多元，不管是哪位候選人當選，都是台大的福氣。

媒體詢問，管中閔常在臉書對時政發表看法，對於台大的未來是加分或減分？郭大維表示，台大很多教授都會對時政發表意見，這不是特別的事情。

台灣大學昨天經2小時票選，選出中研院院士、國發會前主委管中閔出任下一任校長；管中閔昨透過臉書強調，即日起不參加任何政黨活動，認為這次遴選非選出個人，而是選出台大與台灣高教必須改革的起點。管中閔曾在馬政府擔任要職，爭議言行多，被稱為「管爺」。

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