週末鋒面北部有雨 吳德榮：下週二轉乾、氣溫驟降

吳德榮表示，週末假期至下週一受鋒面影響，中部以北地區將有較大雨勢。（資料照，記者林正坤攝）

2018-01-06 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨台灣附近中層雲系廣布，結構雖不紮實、強度也弱，卻仍帶來大範圍降雨，氣象專家吳德榮表示，明天鋒面略北移，南台灣天氣好轉氣溫回升，但中部以北雨勢反而加大，提醒民眾注意。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，下週一（8日）隨著極地大陸氣團推動冷鋒南下，各地氣溫驟降並伴有雨勢，當天入夜後越晚越冷，北台灣沿海地區低溫將降至11度左右，下週二（9日）冷鋒通過，氣溫持續下降，天氣則由濕轉乾，北台灣沿海地區最低溫約在9至10度左右。

吳德榮接著表示，下週三（10日）至週六（13日）極地大陸氣團壟罩全台，均呈現晴冷的天氣型態，白天有陽光降低冷空氣影響，早晚受輻射冷卻作用更增添冷空氣威力。他說，這波將使全台氣溫降至極低，沿海空曠地區低溫更有機會下降至7、8度左右，要到下週六（13日）白天起，冷空氣減弱才會明顯回溫。

至於許多民眾關心的降雪部分，吳德榮援引最新模式模擬指出，下週二（9日）海拔3000公尺以上的高山，其水氣及溫度的條件比較配合，較有降雪的機率，但持續時間不長，很快就會轉乾；至於海拔2000公尺以上的高山，雖於下週三、四（10、11日）低溫也會降至0度以下，但天氣已經轉晴缺乏水氣，降雪機率不高。