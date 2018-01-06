南市樹木修剪技術認證 已培訓75名尖兵

南市已培訓75名正確樹木修剪陣線的尖兵。（記者洪瑞琴攝）

2018-01-06 09:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市工務局嚴格「把關」樹木修剪技術，貫徹「護樹」政策，已舉辦3梯次樹木修剪技術認證課程，培訓75名正確樹木修剪陣線的尖兵，希望透過教育訓練與認證考試，將正確樹木修剪知識普及化，成為對待樹木友善城市。

工務局表示，樹木修剪教育訓練課程，因每梯次限制80人報名，許多來自各行各業的人士希望考得證照擁有一技之長，增加工作機會，所以每梯次報名都出現人滿為患現象，甚至有好幾位報名參加之前梯次都無法過關，更是把握最後1梯次的機會搶報名。

樹木修剪技術認證課程，合格率逐步提高，由第1場12%、第2場進步至33.7%，第3場提高至48.8%，已為南市訓練出75名正確樹木修剪的種籽尖兵，未來派上用場。

工務局表示，教育訓練課程邀請有日本資格認定的「樹醫」李碧峰指導修剪下刀方法與不良枝判斷，應考人必須同時通過學科、術科考試測驗及格才能領取證照。

課程內容包括，樹木修剪的職業安全衛生管理、景觀樹木修剪作業SOP技術規則及景觀樹木修剪判定與工具操作，著重於施作者對樹木修剪工作的掌握，例如樹木修剪工具的使用、不良木判別及正確樹木修剪技術等；術科課程並進行現地樹木修剪技術實作及樹木不良枝判定。