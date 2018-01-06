01/06 各報重點新聞一覽

2018-01-06 06:25

自由時報

反制中國啟用台海新航路 IDF擬全年駐防澎湖

中國前天片面宣布啟用M503雙向航路及三條銜接航路，嚴重衝擊我空防安全。資深官員昨指出，為強化台海空防戰力，軍方慎重研議，將每年夏季前進部署到澎湖的IDF戰機中隊，調整為全年常態部署，以爭取空防預警時間。

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台大新校長 管中閔出線

台灣大學昨經兩小時票選，選出中研院院士、國發會前主委管中閔出任下一任校長；管中閔昨透過臉書強調，即日起不參加任何政黨活動，認為這次遴選非選出個人，而是選出台大與台灣高教必須改革的起點。

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參賽限資格 跆協挨轟「綁架」小學生

原定今、明舉行的台北市國小教育盃跆拳道錦標賽，有一千六百名國小生參加，但因中華民國跆拳道協會不接受教育局「放寬」選手參賽資格的認可，提出「不方便協助裁判」，導致比賽沒裁判，教育局昨緊急宣布賽事延期，遭北市議員、跆拳道教練砲轟，質疑「難道小學生是要選國手嗎？」批限定只有特定跆拳道協會認證的選手參賽制度不合理。

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蘋果日報

挑釁 中港航空硬飛M503

中國民航局罔顧兩岸協議，前天逕行啟用M503航路南往北和銜接W航路等4航路，我陸委會雖強硬要求停用，我民航局昨下午也邀使用該航線的4家陸籍和港籍航空約談，但業者仍照飛不誤，且架次更多，2天來已有44架次使用該航路。總統蔡英文昨在推特發文指，中國啟用M503航路等單方面作為，無助區域穩定，實應避免。專家認為，這些航路不是不能飛，但應要協調。網友批中國簡直「流氓行徑」。

美方挺台 批中單一改變現狀

中國民航局前天片面宣布新航路，我國安會連續2天開會研商因應，昨罕見痛批中方舉動片面改變台海現狀，也對東亞區域和平穩定造成嚴重衝擊、區域不安。美國在台協會也說，美方反對兩岸任何一方單方面採取行動改變兩岸現狀。學者則指中國此作為已壓縮台灣空防，政府應適當行動警戒。

聯合報

當選台大校長 管中閔：不再參加政黨活動

台大前校長楊泮池去年六月任期屆滿宣布不續任。台大校長遴選委員會昨晚針對五名候選人投票，國發會前主委、台大財金系講座教授管中閔最後以三票勝出，獲選台大新校長，預計二月上任。

大陸啟用M503航線 美：反對片面改變兩岸現狀

中國大陸民用航空局自行啟用M503航路北向飛行及相關銜接航路。國安會昨天上午開會研商，認為中方片面改變台海現狀，對東亞區域和平穩定造成嚴重衝擊。美國國務院也明確表示，反對任何一方片面採取行動改變兩岸現狀。

中國時報

模糊修法焦點！時力立院大亂鬥

立院臨時會8日起將處理《勞基法》等修法，民進黨團拚鬆綁7休1，及輪班間隔11小時、例外8小時等，在野黨團堅決反對。時代力量立委黃國昌等人昨為抗議勞基法修法，會議結束後，帶鐵鍊進議場，並敲破各出入門強化玻璃，鎖上鐵鍊「自囚」議場內，宛如太陽花翻版，但行動堅持不到3小時便撤離，如同大亂鬥。

水利會改官派 蘇煥智痛批違憲

《農田水利會組織通則》部分條文修正草案排入立院臨時會議程，前台南縣長蘇煥智昨出席「還我自治權！區長、農田水利會會長官派利弊」座談會，批評農田水利會改制是「大開民主倒車」、「涉及侵犯財產權的違憲性問題」。他也憂心，水利會改制後恐剝奪農民農業用水權，破壞台灣農業基礎。