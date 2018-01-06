週末溼冷明鋒面接近！ 下週二到週五低溫探7度

今天全台各地雲量多，部分地區有下雨的情形。（資料照，記者劉信德攝

2018-01-06 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天受到南方雲系及東北季風的影響，全台各地雲量多，部分地區有下雨的情形。

溫度方面，北台灣白天高溫約19度到21度，夜晚及清晨低溫約16到18度；中南部及花東低溫約17到19度，白天高溫約23到25度，早晚溫差大。

明天開始鋒面將會逐漸接近，下週一鋒面通過，各地降雨明顯，中部以北、東北部地區及各地山區發生局部大雨的機率大，部分區域還可能會有打雷的情況。

下週二（9日）至下週五（12日）冷氣團壟罩台灣，台南以北及東北部清晨及夜晚的低溫將下探8至10度，空曠地區甚至下探至7度左右，高屏及花東也可能來到11至13度左右。

受東北風影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，提醒民眾若進行海上作業，需注意自身安全。

今天各地空氣品質，高屏為橘色提醒，金門竹苗中部雲嘉南普通，北部宜蘭花東馬祖澎湖良好。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 16 16 ~ 21 16 ~ 21 16 ~ 20

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）