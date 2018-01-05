談新校長管中閔 台大學生會長：要正視社會責任、博雅價值

2018-01-05 23:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今晚（5日）遴選出新一任校長，由前國發會主委管中閔出線，台大學生會長林彥廷指出，台大應負擔社會責任，盼新校長翻轉重理工、輕人文，舒緩人才出走潮，讓年輕人渴望追夢，莫忘初衷。

林彥廷認為，台大領導者緊黏「社會菁英」、「高教龍頭」、「亞洲頂大」的標籤，卻往往忽略對台灣該負的「社會責任」與高教培育博雅人才價值。

林彥廷舉例，管中閔曾在治校理念談到，要讓台大成為高教的亞洲旗艦，但事實上，台大校內的基礎建設仍未健全，國際生環境並非良好，英文教學課程參差不齊，不同語言的心輔資源缺乏，多元宗教的基本需求更難。林彥廷認為，台大若要壤外，要先安內。

林彥廷也說，管中閔要台大成為「國家隊的旗手」，但他也提醒，台大田徑場已淪商業出租，草皮光禿缺保養，爭議多年的人文大樓依舊未見動工剎那，更認為台灣長期「重理工、輕人文」，盼管以人文領域學者角度，公平分配資源。

林彥廷也要管中閔重視校園勞動派遣議題，與博碩士生熬夜爆肝、就業市場卻毫無希望，而且台大是由3萬2000多名學生組成，學生反映的並非當下的權益爭取，而是一個世代對於如何讓台灣前進的真切呼籲和期待，年輕人願意做夢、追夢，但台灣不只要一所頂尖大學，而是要攀登邁進的同時，還能低頭回首、不忘初衷者。

林彥廷認為，管中閔給外界印象是強勢有魄力，但對其談到「責任投資」的理念很有感，例如校務基金有投資亞泥、台塑等股票，但這些企業在環境議題上有些爭議，未來可能就不宜在投資，讓大學真正落實社會責任。