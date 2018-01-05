管中閔「凍蒜」 前校長陳維昭：需強勢帶領台大邁向卓越

2018-01-05 22:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今晚（5日）選出新校長，由前國發會主任委員、台大財金系講座教授管中閔出線，台大前校長陳維昭認為，台大正面臨艱難時刻，需要管中閔凝聚整體共識，強勢帶領台大邁向卓越。

台大校長遴選委員會召集人陳維昭表示，台大啟動遴選程序後，去年8月公開徵求新任校長人選，收到9份推薦、由8人通過資格審查，接著展開訪談、公開治校理念說明、校務會議推薦投票，產生5名候選人。

而今晚6點校長遴選委員會進行最終關鍵票選，採2輪投票制度，第1輪選出最高與次高票者，2人在第2輪中競爭，由21名遴選委員決定，陳維昭表示，投票程序從今晚6點開始，投到晚上8點，約2個小時就出爐結果，由管中閔勝出。

陳維昭表示，管中閔當過政府官員，包括行政院政務委員、國發會主委等，經驗豐富，學術上更是中研院院士，以條件來看已足擔任台大校長一職。他更說，台大目前處在一個跟過去不太一樣的艱難時刻，未來新校長最重要是需凝聚校內整體團隊共識，強勢帶領台大邁向更卓越的地方。

管中閔則透過臉書發表心得，感謝遴選委員支持、肯定，也透過其他參選人學習其理念與風範，並感激連署、支持的老師及學生，他也談到：「我相信，這次遴選所選擇的，並不是我個人，而是台大與台灣高教必須變革的起點。」也將依照規範，即日起不參加任何政黨活動，未來會拜訪學界先進作請益，攜手打造台大未來。

1956年出生的管中閔畢業自文化大學經濟系，當完兵後決定出國念書，赴美攻讀加州大學戴維斯分校、聖地牙科分校，拿下經濟碩、博士學位，之後幾年輪流在台、美兩地擔任教職，1999年到中研院，一路當到經濟所所長，亦轉任台大財金系特聘教授。

管中閔也在政界活耀，2009年起被延聘到行政院當政務顧問，2012年出任政務委員，督導財經相關部會，2013年以政委身分兼任經建會主委，之後經建會與研考會合併為國家發展委員會，管中閔出任首位主委。