金門拒絕「礦物細料」 縣府：即期業者運台沒有退路

2018-01-05 22:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天與業者討論如何處理「礦物細料」，縣府基於污染疑慮未消，強調此事是人民觀感問題、沒有退路，要求業者限期回運，業者「勉強接受」。

副縣長吳成典今天（5日）傍晚偕參議翁自保、工務處長張忠民、港務處長張瑞心、環保局副局長楊建立等人召開記者會，主動說明下午和礦物細料出貨商及業主等人討論如何處置「礦物細料」。

業者日前引進「礦物細料」，準備做為公共工程回填材料，被金門鄉親懷疑是中鋼公司煉鋼廢棄物的「脫硫渣」，並發現其酸鹼值達pH12，與法定值PH12.5臨界點相差無幾，憂心隨雨水滲入地下，將殃及金酒及民生用水。

事經臉書發酵，民怨反彈聲浪加大，縣府雖強調礦物細料是「脫硫渣」再生加工產品，並非廢棄物「脫硫渣」，仍造成金門民眾「驚驚」，縣長陳福海直指主管的縣環保局領導人「態度有問題」。

縣府「接手」後，立刻以業者違反空氣污染防制法、廢棄物清理法，對業主開出兩張共53萬元罰單。

擁有美國凱斯西儲大學博士學位的吳成典說：「我是化工博士，我也無法說服自己把細料留在金門」。

翁自保說，據調查，業者從11月17日起，以11船次，自台灣載運1萬4622.34公噸的建材，其中7船9555.46公噸是「礦物細料」，其餘4船是「天然砂」。

吳成典等人指出，在相關檢驗數值未出爐前，要求將礦物細料回運台灣，業者也只能「勉強接受」；但安全有疑慮，這是人民觀感的問題，縣府不能妥協、沒有退路，要求業者限期回運、越快越好。

業者表示，初步同意回運台灣，細節還在研究中。

縣府也說，下一步將針對礦物細料可能流向的中蘭出海口排水工程、金湖國中籃球場、太湖污水站進行鑽心取樣、檢驗，一旦發現礦物細料將全部清除。此外，被發現可能流向之一的還有金門航空站滑行道工程，航站表示，並未使用礦物細料。