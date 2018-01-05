台大新校長管中閔 大砲性格多次發言惹爭議

2018-01-05 21:57

〔記者吳柏緯／台北報導〕新任台大校長管中閔，鮮明的政治色彩一度成為他競選校長過程的包袱。而且過去擔任國發會主委期間曾因為一句「爺們」而引起軒然大波，這兩個字卻也成為許多人對他最深刻的印象。

管中閔的政治之路從陳冲內閣起步。2012年2月，陳冲升任行政院院長，管中閔受邀出任行政院政務委員，緊接接任經建會主委，隨後經建會改制為國發會，管中閔接任第一任主委。

雖然官運一路亨通，然而管中閔的敢言與大砲性格，也讓他的各式言論受到關注，甚至許多人是因為他的言論才認識「管爺」！

管中閔最有名的發言爭議，是在經建會主委任內，由於台灣經濟表現不佳，因此立法院經濟委員會提案將管中閔的年終獎金全數刪除，當時管中閔在協商過程中說出「連講下台都敢了，如果只是講刪年終，做爺們的怎麼會在乎這個。」「爺們」兩字讓他一戰成名。

時間倒回2012年，當時行政院定調基本工資「時薪先調，月薪緩漲」引發向財團靠攏的批評，時任勞委會主委王如玄也因此辭官。當時擔任政務委員的管中閔親上火線釋疑，強調絕非幫資本家，而是協助中小企業生存，讓他們得以在經濟不好的情況下留存，否則若造成更大的失業情形，勞工可能不只一顆茶葉蛋，連一粒米都吃不起。不過這樣的發言卻又再度招致勞團批評。

此外，2013年一名計程車司機不滿景氣差、馬王鬥爭而自殺，管中閔面對媒體提問時脫口說出「這什麼問題？連我都要自殺了！」引發冷血的批評；同年，台灣經濟成長率（GDP）表現不如預期，GDP與失業率沒有出現黃金交叉。面對立委的質詢，管中閔以「有一個學生開學時對自己期許能考到第一名，難道後來沒考到第一名，就要把他的腿打斷嗎？」也引發失言爭議。

或許是在政治圈的不如意，2014年管中閔參加社群平台PTT發起的鄉民有約活動，與鄉民分享學術生涯與從政經驗。當時他表示，從學術界進入政治圈，常要面對謾罵，會因此感到落寞，他甚至「以前在雲端，後來不是掉到凡塵，而是跌落地獄。」形容兩者的差別。

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