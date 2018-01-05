管線施工不良1年才罰30萬 基議員：罰太少監督不周

管線單位施工不良造成爛路，常為市民詬病。（記者盧賢秀攝）

2018-01-05 21:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民最常詬病路不平，經常是管線單位施工回填不確實，市府工務處指出，106年管線單位施工不良開罰10件共罰30萬元，不過議員認為罰太少，要求市府加強巡查監督。

基隆市最常被詬病「路不平」，尤其是管線單位施工，回填不良或假性修復未確實，致機車騎士摔傷。

市府工務處統計，106年各管線單位施工不良依挖掘道路管理自治條例共開罰10件，罰款共30萬元，以未申請路證以及施工不良居多。

其中，中華電信去年4月在七堵區大華二路未經核准擅自開挖；自來水公司包商去年11月在市區愛二路汰換管線，警示標誌及安全設施不足，都依違反挖掘道路管理自治條例處最高罰款10萬元。

市長林右昌指出，每年施做示範道路，整合管線，也要求管線單位嚴格要求包商，避免路面假性修復不確實影響道路品質。

工務處長張元良則說，市府和管線單位已成立道路挖掘通報平台，道路施工都要通報，如果有交通維持等缺失，立即要求施工單位改善；工務處、交通旅遊處等相關單位也加強抽查，查到施工不良就重罰。

自來水公司第一區管理處處長董書炎指出，近幾年自來水公司也積極籌編預算辦理老舊管線汰換，施工較頻繁，今年度重點汰換路段包括新豐街、正信路、培德路等，對各項工程會不定期抽查，抽查不合格就記點、罰款、停權。

中華電信基隆營業處總經理蕭村罧表示，將要求廠商假性回填時要確實夯實，並儘速回填，如果被抽查到施工品質不良就記點、罰款，記點太多會列為不良廠商，以後就不能承包中華電信工程。

市議員莊錦田、何淑萍及陳東財等人認為罰太少，管線單位回填不實、安全警示做得差，路證是市府核發的，市府應要求管線單位做好管控外，市府也要加強巡查和監督。