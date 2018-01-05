新埔另類花海！遍灑紅藜麥 預約2月結成穗海

新埔鎮公所打造花海迎接明年春節，在和平街潘屋前的螃蟹穴洗衫窟周邊栽種紅藜麥，從播種到現在植株已經長出，期待2月初結穗迎賓。（記者黃美珠攝）

2018-01-05 21:15

〔記者黃美珠／新埔報導〕看過紅藜麥的穗海嗎？新竹縣新埔鎮公所迎接春節，在全鎮多處打造合計40公頃的花海，除了大家看慣的波斯菊、油菜花，公所特別委外在新的行政大樓對面、和平街潘屋螃蟹穴洗衫窟前，播種栽下了大片的紅藜麥，如今小小植株已經冒出頭來，公所說，可望2月初就能結穗形成穗海！

新埔鎮公所相關課室人員面對這個新的花海計畫，興奮之外，其實也有點戒慎恐懼。

特別是獲悉有其他農政單位透過管道提醒說，紅藜麥屬於莧科，這類植物最怕水，一般很罕見像公所這樣直接平地撒種而種，普通都是做畦讓植株不致泡水爛根。如果做畦而種，還有助結穗時，遊客可以直接走進去花田欣賞、捕捉美景。

此外，也有人擔憂，距離農曆春節只剩下1個月，但紅藜麥才剛冒出頭不久，模樣看起來矮矮小小、好像「小朋友」，沒有仔細看，會以為是雜草，未來是否能及時趕在春節結穗？以及結穗前會不會被錯認是「野草」？值得觀察。

公所說，他們當初就是把長成、結穗需時2個月納入計算，才會在11月底播種，如果一切順利，可望2月的第二週以後，就可以開始看到金黃色或是紅色的紅藜麥穗出現，這樣搭上春節的列車，可以亮相至少1個月。

有鑑於紅藜麥近年是很熱很夯的養生榖物，甚至有「紅寶石」美譽，公所也會在現場製作導覽解說牌，讓大家更了解這個植物的特殊性、生態和營養價值。

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