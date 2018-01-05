新埔清潔隊「公休」 男子直闖封閉垃圾場偷倒廢棄物

新埔鎮已經封閉的垃圾掩埋場今天被發現遭劉姓男子偷載1車事業廢棄物進場偷倒。（記者黃美珠攝）

2018-01-05 21:38

［記者黃美珠／新埔報導］連就在清潔隊旁、已封閉的垃圾掩埋場也被偷倒！這件烏龍發生在新竹縣新埔鎮，事發時清潔隊剛好是「公休」、沒收垃圾的日子，37歲劉姓男子當晚疑似便宜行事，侵門踏戶就開車直接載了摻有生活垃圾的營建事業廢棄物進場，倒了就一走了之，東窗事發後雖主動「自首」，但縣府環保局裁定交由警方法辦。

新埔鎮長林保祿受訪直言，全案清潔隊要負完全的責任！他說，清潔隊當天公休、沒人留守值夜，進出的2側大門門鎖「很簡單就可以打開」，所以才會發生偷倒。是否對行為人提告毀損或其他罪嫌，他將靜待相關調查告一段落再決定。初步了解，劉男只是一時便宜行事，並無其他內情。

縣府環保局表示，事發在昨（4）日晚上9點，從監視器畫面看到劉男駕駛1輛35公噸的卡車進入，隨後從另1門離開。

新埔清潔隊會同警方掌握到作案車輛，劉男知道東窗事發，所以今天下午主動向清潔隊「自首」，起先只承認有進場，沒有正面承認有偷倒，後來表明願意負責清除。

環保局表示，他們會同清潔隊勘驗認定，現場被偷倒了大約15、6公噸的事業廢棄物，摻有部分的生活垃圾。劉男因無清運許可證，已違反廢棄物清理法第46條第1項第4款，將轉交警方依法究辦。

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新竹縣政府環保局初步認定被偷倒的是營建事業廢棄物，少部分摻有一般生活廢棄物。（記者黃美珠攝）

新埔鎮封閉的垃圾掩埋場（右下）被偷倒，站在旱坑路就可以看到「萬綠叢中一點白」。（記者黃美珠攝）

新埔清潔隊初步調查發現，劉男偷倒以後從此門離開。（記者黃美珠攝）