柑橘大產多2~3成 新竹縣政府：吃柑橘「正當時」

新竹縣今年受到雨水較少的影響，周長27公分以上的桶柑和椪柑，從往年佔總產量30%，變成剩下5%，主要落在23~25公分之間，所幸品質不受影響。圖為茂谷。（記者黃美珠攝）

2018-01-05 21:30

［記者黃美珠／竹縣報導］去年少颱風，今年又適逢柑橘大產年，全台柑橘產量比前1年多2到3成，新竹縣的柑橘農友們雖感受到南部「早該賣光卻還沒有」的挑戰，但也已經嚴陣以待，縣府今天就找來各地農會開會應變，除希望農會未來加強輔導農民「少量、多樣化」栽種，從今年起，就連行銷、包裝也朝這樣的方向吸引市場青睞，走自己的路。

1名不願具名的農友直言，去年颱風災害少，所以開花、結果率高，再加上9、10月柑橘正在成熟長大期間，最需要水份幫助果肉分蘗的時機卻沒有雨水，所以今年全縣的各類柑橘產量雖也增加，但顆粒卻沒有往年的大，平均週長落在23到25公分的等級。

跟往年周長27公分以上的椪柑、桶柑，可佔全縣總產量的30％來看，這類的「大橘子」今年就只剩下5％，多少左右了市場競爭力，所幸品質、適口性仍維持在水準之上。

但他也建議，農政單位應該加強輔導這些特色農產品透過加工的方式多元化吃法，這樣就可以避免農民老要看天吃飯的命運。

縣府農業處表示，國人還是習慣「鮮」吃柑橘，加工是1個方向，但仍要回歸自然的市場機制，不能過多人為的干預。

南部的橘子在嘉義、雲林等地大概雙十節後就採收，且以椪柑為主。新竹縣收成晚，向來為了區隔市場，以海梨柑、桶柑為主力，小面積栽種椪柑。

過去行銷的方式，把握北部產季晚，以及新竹縣的柑橘糖酸比比較好，耐存放、口味層次感也較豐富的特色，選擇以「接力」的方式，在南部產季過後上市，也恰巧銜接到年節採購需求。

今年因為整體產量大，原在此時銷售應該告尾聲的南部柑橘，迄今仍跟新竹縣的PK中，但縣府農業處認為，這對消費者來說可以吃到品質優、口感佳、又便宜的柑橘，其實沒什麼不好。

對農民來看也是1個更精進行銷的大好機會，例如寶山農會就推出1箱之內有各色、各品種的柑橘伴手禮，一看就感覺很繽紛討喜。芎林農會也推出4個品種一盒的「事事如意」。在有競爭就有進步下，該處認為，今年吃柑橘「正當時」！