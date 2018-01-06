保健》眼睛乾澀加濕器越濕越好？ 醫：反易孳生黴菌致過敏

部分民眾為避免眼睛乾澀，會使用加濕器增加室內濕度，醫師提醒濕度調整一般範圍就可，過高反易孳生黴菌。（記者陳建志攝）

2018-01-06 00:00

〔記者陳建志／台中報導〕現在人手一機，長時間接觸3C產品，眼睛容易出現乾眼症等症狀，有些人為了不讓眼睛感到乾澀，選擇使用「加濕器」增加室內濕度，並認為「濕度調越高越好」，眼科醫師提醒，濕度過高易孳生黴菌，反而容易對眼睛造成傷害，建議使用3C產品時配戴防藍光眼鏡，或使用不含防腐劑的單支人工淚液，才能減低角膜表層乾燥情況。

亞大醫院眼科部部長梁中玲說，隨著3C產品普及，每個人每天盯著電腦螢幕、平板、手機的時間越來越長，不但因此減少眨眼次數，到了冬天因天氣乾燥，加上常緊閉門窗減少空氣流通，常使淚液水分快速蒸發，不但容易出現乾眼症，甚至會影響視力。

梁中玲說，部分民眾為了增加室內的濕度，減輕眼睛的乾澀感，會使用加濕器，並認為「將濕度調到最高」，可以幫助眼睛分泌淚液，但其實，濕度過高反容易增加黴菌孳生的機會，她提醒，人體最佳的環境相對濕度是40％至60％，若濕度高於這個範圍，反容易造成眼睛過敏，因此建議民眾，若使用加濕器濕度只要調整到一般範圍就可以。

梁中玲並建議，民眾使用3C產品若要避免眼睛乾澀，最好是配戴防藍光眼鏡，藉此將3C產品多餘的藍光反射掉，不但可保護眼球內部結構，也能降低黃斑部病變，並避免白內障發生和變嚴重，而且只要室內有微風，配戴防藍光眼鏡也能保持角膜表層的濕潤度。

梁中玲也提醒，若配戴藍光眼鏡後仍覺得眼睛乾澀，可使用不含防腐劑的單支人工淚液，以緩解眼部乾澀的症狀，若眼睛持續感到不適，就要趕緊找眼科醫師諮詢，才能避免角膜受傷。