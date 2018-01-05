弘光研發「低鈉不加鹽及鹼」米蛋白麵條 口感Q彈更健康

2018-01-05 22:29

〔記者張軒哲／台中報導〕愛麵族請注意！弘光科技大學調查發現市售麵條包裝顯示，每100克至少含有600毫克以上的鈉，消費者易忽略這部份的鈉攝取，為符合低鈉健康飲食概念，研發出「低鈉不加鹽及鹼」米蛋白麵條，每100克只有20.77毫克鈉含量，目前在學校實習餐廳推出三種口味的麵食試賣，未來將量產上市。

弘光科大食品科技系教授林聖敦表示，味丹國際（控股）有限公司兩個多月前和學校簽訂策略聯盟，產學合作第一步為進行米蛋白的應用開發。味丹公司由精白米製得的米濃縮蛋白，含有可提供彈性及延展性的麩蛋白及醇溶穀蛋白。

林聖敦指出，米蛋白麵條委託有ISO22000驗證的上力食品有限公司製作，經弘光科大檢驗中心檢驗鈉含量，每100克生鮮麵條的鈉含量僅20.77毫克，麵條煮熟後每100 克的鈉含量更低，只有9到11毫克，遠低於市面上販售標示生鮮麵條的鈉含量至少30倍，依據目前市售生麵條包裝顯示，每100公克鈉含量，有的高達898毫克，低的還有623毫克，比米蛋白麵條還高出很多。

依據衛生福利部建議，每人每天鈉的總攝取量，不宜超過2400毫克（即6公克鹽），攝取過多的鈉，恐會提高罹患高血壓等疾病風險，由於一般麵條製作過程添加鹽分讓麵條吃起來口感更Q彈，如果不小心吃進過多的麵條，有可能鈉的攝取量便超標。

弘光科大民生創新學院院長林麗雲表示，高鈉飲食對人體有很大影響，米蛋白麵條除了超低鈉，又含植物蛋白質中最高的必須胺基酸，SGS檢測出高達百分之41.17的必須胺基酸，高於常食用黃豆蛋白及小麥蛋白，由於支鏈胺基酸（異白胺酸、白胺酸及纈胺酸）是人體肌肉活動的重要能量來源，因此，米蛋白可用於開發運動員的專用飲料及住院病人的流質飲食配方。

為了讓師生搶先品嘗米蛋白麵條，民生創新學院餐旅烘焙營運管理中心總召林敬榮，帶領實習餐廳弘櫻館團隊，設計出剁椒乾拌麵、雪菜肉絲乾拌麵、老北平炸醬麵三種美味麵食，在熱騰騰的米蛋白麵條上，拌上香噴噴的拌醬，開賣半個月來，受到師生好評。