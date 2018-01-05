台鐵產工：列車長待命隱形工時 可達12小時

台鐵產工理事長王傑（前）今帶產工幹部與會員至台北車站，指列車長許多車班都有近12小時隱形工時。（記者鄭瑋奇攝）

2018-01-05 13:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵一名39歲張姓列車長日前猝死家中，台鐵產業工會今日召開記者會，指台鐵列車長有時上、下班打卡間格近24小時，卻只有12小時列入工時，等於1工作班就有12小時的待命隱形工時。

彰化車班的台鐵列車長許景怡特別舉例，說有一班車是上午8點36分彰化發車，11點44分抵達七堵後，列車長必須待命至下午5點50分，再由七堵發車回彰化，抵達彰化的時間已晚間9點；隔天上午9點再從彰化發車往高雄，11點30分抵達後繼續待命，下午5點才發車，晚間7點20分才抵達彰化。中間待命時間都無法回家休息、陪伴家人，零碎的休息時間，不僅讓人無法好好休息，也使人身心俱疲。

台鐵產工以航空業為例，航班到外站停妥30分鐘至起飛前1小時都不算工時，但當天來回的班機，若中時休息時間未達6小時，全部都會納入工時計算；且外站都有額外津貼都是以小時計算，不像台鐵最多只有2小時、176元津貼。因此，要求列車長工時，應從上班至下班打卡都須納入、給予員工合理津貼補償、將產工納入工時協商、排出合法也合理的班表，這才是真正解決問題的做法。