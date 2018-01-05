林口不受少子化影響 將新建第10所國小

新北市長朱立倫今宣布，將在林口文小15預定地興建林口第10間小學。（記者葉冠妤攝）

2018-01-05 13:35

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市林口近幾年人口大量遷入，學齡人口急遽攀升，成大台北發展最快速的行政區之一，絲毫不受少子化影響，新北市長朱立倫今視察林口相關建設，宣布將於鄰近世大運選手村的文小15預定地（四維、佳林路口）作為林口第10間國小校址，滿足在地就學需求。

朱立倫表示，目前林口人口數已達10.6萬人，已超出103年評估設校需求的10.5萬人，加上108年林口青年社會住宅人口陸續進駐、當地新成建案陸續完工，預估將帶來更多的學齡人口，及早因應110年學齡需求。

新北市議員蔡淑君說，文小15預定地位置剛好在世大運選手村的學區，鄰近的林口、麗園國小已接近額滿，雖鄰近林口三井outlet、正在興建的新林國小將於7月招生，但隨著選手村轉作社會住宅後，孩童就學需求就會超出林口現有校舍的容納量，新北市在新年初始就宣布將新設國小，算是給林口人的元旦大禮。

新北市教育局說明，林口區的國小學齡人口自101學年度起呈現增長趨勢，加上新建案林立，107至110年預計完工戶數達3018戶，另有預計於108年釋出3408戶青年社會住宅，潛在人口數將上看1.3萬人，110年預估學齡人口將達7950人，於是啟動第二階段設校規劃。