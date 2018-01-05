清大「拾穗」選才放榜 軟骨功少女做公益獲選

2018-01-05 13:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學「特殊選才招生」（拾穗計畫）今上午放榜，今年擴大錄取，共收53人，其中有名軟骨功少女擅長特技又愛做公益，獲青睞獲選；其他高手亦有自創人工語言的、象棋七段高手等，都成清大拾穗目標。

清大表示，來自台灣戲曲學院民俗技藝系高三生的倪瀅瀅擅長軟骨功，10歲就住校練功、14歲便投入公益，曾和哥哥一起去柬埔寨當志工，也發起環島義演和姐姐到全台31所老人院用藝術點亮長輩笑顏，決定以拾穗錄取。

台南一中高三生宋硯之則是自學中古漢語、賽德克語、阿美語、雅美語（達悟語）、邵族語等，還用聲韻學還分析現代漢語、日語、韓語、客語等發音，甚至更自創一套人工語言「新語」，就像電影阿凡達或魔戒的精靈語那樣，是新的語言，清大表示，也正式錄取其為拾穗新生。

清大說，今年拾穗還錄取了象棋七段高手葛振衣、視障卻有絕對音感的鋼琴手吳承澐，還有化學、生物、物理、數學、電腦、桌球國手、音樂、水彩畫、仿生機器人、創新創業等的各類高手。

清華招生策略中心主任陳榮順表示，拾穗計畫在104學年首度招生，有401人爭10名額，105學年增額到16名，106學年增至30名，今年則招收53名，已占大一新生的2.7％，也是目前全國各校中特殊選才比率最高的大學。