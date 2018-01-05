慶安宮建廟200年 神偶換新衣帽超「神氣」

慶安宮建廟200年，神童們都穿新衣戴新帽，將於明天將「神氣」出門。（記者湯世名攝）

2018-01-05 13:22

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市縣定古蹟慶安宮建廟200週年，將於明天盛大舉辦已間隔10年未辦的外縣市參香活動，今天先行舉行隆重的「謝天台」儀式，這次活動不僅報名參加的隨香客多達上千人，廟方更慎重其事為即將隨行的神童、神將換上已10年未換的新衣、新帽，顯得喜氣洋洋！

慶安宮創建於清朝嘉慶23年（西元1818年），又稱大道公廟，主祀醫藥之神保生大帝。廟方去年12月2日舉行請示儀式，保生大帝以五聖筊指示於今年1月6日，前往同為供奉保生大帝的國家二級古蹟台北市大龍峒保安宮、台中市元保宮參香，吸引千餘名信眾報名參加。

為了此一中斷已10年的赴外縣市參香活動，慶安宮日前先行依古禮舉行豎頭旗、置天台儀式，並在今天舉行謝天台儀式，進香大總理白鴻森擔任主祭，縣長魏明谷與民代、地方仕紳等人陪祭。 魏明谷祈求保生大帝庇佑地方平安，神威顯赫，縣政順利推動，促進地方繁榮。

配合這次盛大的參香活動，慶安宮為廟內已約有10年未更換「神衣」與「神帽」的神偶（神將與神童）們訂製了「新衫」（新的神衣）與「新帽」，其中神將包括趙元帥與康元帥，神童包括玉旨官、令牌官、太子、濟公、土地公及仙童等，讓祂們得以穿戴一身簇新的新衣與新帽，「神氣」出門！

這趟已10年未辦的參香行程，將於明天上午7時30分起舉行駕典禮隨即出發，並於當天下午4點30起回鑾彰化市區遶境，陣頭及神尊經由中正路、華山路、民族路、中華路、民生路、永樂街慶安宮，籲請里民及信眾擺設香案、鮮花、水果恭迎聖駕。

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