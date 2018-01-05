投入數位行動學習 竹市46所學校無線網點百分百

2018-01-05 13:18

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府推動數位行動學習，全市46所公立國中小學校無線網點已達百分之百％，目前正架設的第二網點也達50％，希望校方以平板電腦等多媒體，結合教材並運用教學專業及數位行動學習發展更多優質教學。

市長林智堅指出，市府投入28億元推動「新校園運動」，挹注近9千萬元經費建置完善的數位學習環境，包含汰舊換全市45校共1千2百74台單槍投影設備與73間學校電腦教室，之後進行無線網點設置，第一網點設置率已達百分之百％，為求網速更穩定，架設中的第二網點也達50％。

教育處長李芳齡表示，藉由網點設置，使學校單位在進行數位行動學習課程時能有穩定的網速，目前已有高峰國小、新竹國小、青草湖國小、茄苳國小、南寮國小、光華國中、虎林國中、三民國中與竹光國中等9校參與數位行動學習計畫，透過與清華大學、台北教育大學等校輔導合作，推動學生行動學習方案。

李芳齡說，今年高峰國小首次參加教育部國中小行動學習優良學校選拔，在全國199隊參賽團隊中獲得行動學習優良學校，教師溫至帆更獲得行動學習傑出教師獎。

溫至帆說，他設計「用數位說故事，培養學生歷史知識與人文情懷」課程，以數位說故事的手法，將早年聞名國際的「古奇峰玻璃街」設計於教學方案中，讓學跳脫以往照本宣科的書面學習，改透過平板電腦的呈現學習歷史知識，搭配科技培養人文情懷，獲得家長與學生一致好評。