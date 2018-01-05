運動會遇空污選手自行評估出賽 環團批講「幹話」

2018-01-05 13:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市107年中等學校聯合運動會競賽昨天舉行時踫到紅害空污籠罩，南市體育處指大會隨即採取因應措施，告知參賽選手相關訊息，請各選手依個別情況評估是否出賽。台南市空污防護自救會今天發表聲明痛批體育處的說法，根本就是在講「幹話」！

今天台南的空品指標已轉為普通，不過，在新營體育場舉辦的南市中等學校聯合運動會，4日比賽時，台南新營測站空品指標下午飆到160，中午PM2.5濃度更高達84μg/m3（微克／立方公尺）已達紅害等級，而舊標準則是紫爆等級，依學校空污旗的應變作為，學生應該要減少或避免戶外活動。

南市空污防護自救會召集人陳建明表示，教育局主辦的運動會，要求選手在嚴重空污期參與比賽，又要選手自行評估是否出賽，「是要比自殘的勇氣嗎？還是要比對空污無知的程度？」

他說，如果這是教育局長的決策，或是市長的決策，還是教育部的決策，都應該正式召開記者會向國人說明，運動會的核心價值如何在空污高峰期展現？又如何確保各級學校師生的健康空氣呼吸權？

陳建明質疑說，為何在台南每年秋冬季節空污高峰期還舉辦運動會？3年前就曾向台南市政府要求研議學校運動會改期，可是到目前為止，幼兒園，小學，中學運動會依舊在嚴重空污時期進行，這簡直是把孩子送入毒氣室吸毒，也讓「運動強身」的意義在此顯得愚蠢與諷剌！

教育局表示，中等學校運動會數十年來都在1月初辦理，主要是選手要參加全國運的報名，1月15到2月上旬就要報名，另一月中各學校期末考，高中生1月也是學測期間，而國三生取得的成績也可申請12年國教超額比序，因為這些時間點的關係，歷年來都在1月辦理。

教育局表示，當天確實空污有比較嚴重，該局每天也都有嚴密監控空氣品質，全場也有提醒選手和教練、學校，學子身體如屬敏感體質，有任何不適，應評估是不是就不要勉強出賽，以免影響健康。一切也會遵照中央及環保局的規定來留意因應。至於環團「幹話」的批評則不予回應。