校園轉型正義第一步 政大確定移除1座蔣介石銅像

政大校務會議通過，將移除一座蔣介石銅像。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-01-05 13:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕擺脫威權，前身黨校的政治大學校園踏出第一步，針對校內設立的蔣介石銅像，從前年提案、去年成立銅像處置委員會，今天終於正式通過校務會議，要將校內山下圖書館的坐姿銅像遷移，不過因先前會議民主討論的影響，只能遷一座，因此另一座政大後山的蔣介石騎馬銅像暫時保存下來。

轉型正義近年成台灣島內重要議題，立法院去年12月三讀通過促轉條例，其中更重要將擺脫威權象徵，但過去國民黨威權統治時代下，蔣介石發揮個人影響力，使得自己的名字與銅像在全台各地到處被使用、被設立，也深入校園各個角落，政大校內就有兩座蔣介石銅像，一座在山下圖書館內，另一座在後山環山步道上。

政大經學生與異議性社團發動，在前年3、4月間就決定針對銅像提案，要求把蔣介石銅像退出校園，歷經學運與校務會議程序，去年1月正式成案並組成銅像處置委員會，再經多月討論，最後投票決議只能遷移1座，今天再度提案到校務會議討論，最新結果出爐，圖書館銅像得54票、後山銅像得37票、廢票3票，正式定案將把圖書館銅像遷出校園。

在校務會議的討論中，仍有老師支持保留銅像，甚至發言，賣房子籌款都要把銅像買下來保存，但最終已遷移定案，目前由政大校友會出面，全權負責遷移事宜，未來相關遷移計畫的時程、地點等，都待校友會討論，後續將向學校報告相關進度。