自由電子報徵才囉！歡迎來挑戰

【新聞資料處理兼職人員】
★《工作時間》
日班：09:00~17:30／扣除午餐休息30分鐘（每天8小時）
晚班：17:30~23:30／不含用餐時間（每天6小時）
工作日期&排班方式：週一至週日／每月至少排17天／每月20-23日協調排班（日晚班不混搭）
※休息時間不計薪、無供餐
★《工作待遇》
平常日薪資：150/hr起 （依經驗調整），另有獎金。
國定假日薪資及超時加班費：依勞基法規定
勞健保、勞退︰依法規定投保、提撥
薪資發放日：5日
★《工作內容》
新聞資料處理；注意突發新聞。
★《其他資訊》
報名請以Email寄發，來信附上履歷（含照片）、自傳，標題請寫︰應徵新聞資料處理兼職人員
新聞相關科系優先，歡迎中文、外文、商科相關科系及對新聞業有興趣的同學。
具基本英文能力，懂韓、日語等第二外國語尤佳、細心少錯字。
請註明可上班的時間（例如：星期一、二、四、五、六可上班）。
面試前會先進行筆試（時間約2.5小時）。
本工作為工讀，每月最低排班17至18天，須配合排班，請特別注意！
通知方式：電話聯絡
面試及受訓時間：個別安排
★《聯絡人》
日班：即時新聞 王小姐
Email：jingkey@hotmail.com
電話︰02-26562828 轉 6394
晚班：即時新聞 祝小姐
Email︰lanhuey95@gmail.com
電話︰02-26562828 轉 6396
（若遇休假，請隔天再撥電話）
【專題影音小組企劃／攝影／剪輯】
★《工作時間》
週一至週五09:00~17:30，週休二日。每日午餐休息30分鐘。
遇有特殊工作任務時，可能視情況調整。
★《工作內容》
企劃：新聞資料處理、網路話題蒐集整理、專題企畫。（需外出採訪）
攝影／剪輯：網路話題蒐集整理、拍攝影音、剪輯影片。（需外出採訪）
★《條件需求》
具傳播、新聞、外文相關經驗及對影音工作有興趣者，可獨立發想、執行專案，有經驗者優先。具基本英文能力，懂韓、日語等第二外國語尤佳。企劃必須具備新聞寫作能力，攝影／剪輯須具備影像處理能力。
★《其他資訊》
請附履歷（含照片）、自傳，以Email收件：libertytimes2017@gmail.com
電話︰02-26562828 轉 6387、6302 林小姐
來信請附履歷（含照片）、自傳。信件主旨請標明「應徵專題影音小組企劃／剪輯」，謝謝。
【3C科技頻道採訪編輯】
★《工作時間》
週一至週五09:00~17:30，週休二日。
★《工作內容》
1. 3C科技新聞採訪、完稿。
2. 網站及粉絲團經營
★《條件需求》
1.需對該領域有熱情、興趣、基本相關知識。
2.具新聞寫作能力，文筆流暢，並能掌握即時新聞訊息。
3.需參與網站經營與企劃，熟悉新聞網站操作者優先。
4.有粉絲團經營經驗者佳。
5.溝通能力佳，具獨立發想、執行專題企畫能力。
6.具備英語閱讀能力者佳，可譯寫國際新聞者優先。
7.具基本攝影技巧者佳。
★《其他資訊》
請附履歷（含照片）、自傳，以Email收件：LTN4PR@gmail.com
電話︰02-26562828 轉 6386 潘小姐
【程式人員】
網頁程式開發人員：PHP、jQuery、SQL語法、HTML
APP 開發人員：有 android 及 ios 開發經驗，以 android 為優先
◎以上人員需有相關工作經驗 2 年（或以上）者佳。
報名請以Email寄發履歷：Email：max@libertytimes.com.tw
電話：02-26562828 轉 6365 曹先生（若遇休假，請隔天再撥）