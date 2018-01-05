自由電子報徵才囉！歡迎來挑戰

2018-01-05 12:50

【新聞資料處理兼職人員】

★《工作時間》

日班：09:00~17:30／扣除午餐休息30分鐘（每天8小時）

晚班：17:30~23:30／不含用餐時間（每天6小時）

工作日期&排班方式：週一至週日／每月至少排17天／每月20-23日協調排班（日晚班不混搭）

※休息時間不計薪、無供餐

★《工作待遇》

平常日薪資：150/hr起 （依經驗調整），另有獎金。

國定假日薪資及超時加班費：依勞基法規定

勞健保、勞退︰依法規定投保、提撥

薪資發放日：5日

★《工作內容》

新聞資料處理；注意突發新聞。

★《其他資訊》

報名請以Email寄發，來信附上履歷（含照片）、自傳，標題請寫︰應徵新聞資料處理兼職人員

新聞相關科系優先，歡迎中文、外文、商科相關科系及對新聞業有興趣的同學。

具基本英文能力，懂韓、日語等第二外國語尤佳、細心少錯字。

請註明可上班的時間（例如：星期一、二、四、五、六可上班）。

面試前會先進行筆試（時間約2.5小時）。

本工作為工讀，每月最低排班17至18天，須配合排班，請特別注意！

通知方式：電話聯絡

面試及受訓時間：個別安排

★《聯絡人》

日班：即時新聞 王小姐

Email：jingkey@hotmail.com

電話︰02-26562828 轉 6394

晚班：即時新聞 祝小姐

Email︰lanhuey95@gmail.com

電話︰02-26562828 轉 6396

（若遇休假，請隔天再撥電話）

【專題影音小組企劃／攝影／剪輯】

★《工作時間》

週一至週五09:00~17:30，週休二日。每日午餐休息30分鐘。

遇有特殊工作任務時，可能視情況調整。

★《工作內容》

企劃：新聞資料處理、網路話題蒐集整理、專題企畫。（需外出採訪）

攝影／剪輯：網路話題蒐集整理、拍攝影音、剪輯影片。（需外出採訪）

★《條件需求》

具傳播、新聞、外文相關經驗及對影音工作有興趣者，可獨立發想、執行專案，有經驗者優先。具基本英文能力，懂韓、日語等第二外國語尤佳。企劃必須具備新聞寫作能力，攝影／剪輯須具備影像處理能力。

★《其他資訊》

請附履歷（含照片）、自傳，以Email收件：libertytimes2017@gmail.com

電話︰02-26562828 轉 6387、6302 林小姐

來信請附履歷（含照片）、自傳。信件主旨請標明「應徵專題影音小組企劃／剪輯」，謝謝。

【3C科技頻道採訪編輯】

★《工作時間》

週一至週五09:00~17:30，週休二日。

★《工作內容》

1. 3C科技新聞採訪、完稿。

2. 網站及粉絲團經營

★《條件需求》

1.需對該領域有熱情、興趣、基本相關知識。

2.具新聞寫作能力，文筆流暢，並能掌握即時新聞訊息。

3.需參與網站經營與企劃，熟悉新聞網站操作者優先。

4.有粉絲團經營經驗者佳。

5.溝通能力佳，具獨立發想、執行專題企畫能力。

6.具備英語閱讀能力者佳，可譯寫國際新聞者優先。

7.具基本攝影技巧者佳。

★《其他資訊》

請附履歷（含照片）、自傳，以Email收件：LTN4PR@gmail.com

電話︰02-26562828 轉 6386 潘小姐

【程式人員】

網頁程式開發人員：PHP、jQuery、SQL語法、HTML

APP 開發人員：有 android 及 ios 開發經驗，以 android 為優先

◎以上人員需有相關工作經驗 2 年（或以上）者佳。

報名請以Email寄發履歷：Email：max@libertytimes.com.tw

電話：02-26562828 轉 6365 曹先生（若遇休假，請隔天再撥）

※以上工作地點皆為自由時報總社：台北市內湖區瑞光路399號14樓（近捷運港墘站）