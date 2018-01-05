高職生對他上億超跑比中指 「將軍」爆炸怒嗆！

國立霧峰農工一名汽車科高職生，4日參觀2018世界新車大展時，對著國內超跑界名人「將軍」鄭為元所借出的上億元超跑，比出中指並拍照留念。（圖擷取自臉書）

2018-01-05 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕國立霧峰農工一名汽車科高職生，4日參觀在台北南港展覽館舉行的2018世界新車大展，對著國內超跑界名人「將軍」鄭為元所借出的上億元超跑PAGANI Huayra（風神），比出中指並拍照留念，疑為「將軍」本人的臉書帳號「Steven Cheng」對此事回應，「這位小朋友，不管你是誰，是否只是開玩笑，你都不該對著有車主的車子比上你的中指。因為你的幼稚行為，NEAT不會再開放給任何人拍照裡頭的任何車子！」

許多網友看到照片後，對該名高職生的批評聲浪不斷，「可以教他怎麼做人嗎？連同他的父母，真是沒家教」、「過份！水準真的是該提升」、「怎麼會想用中指拍照」、「今年才想找一天去拍車子的說，真的是一個屎壞了一鍋粥」、「不懂得尊重他人，日後難成大器！」、「標準屁孩，做人的基本尊重都蕩然無存」、「家庭教育失敗，太欠教訓了」。

該名高職生在4日兩度在臉書PO文道歉，他表示，由於自己愚蠢的舉動，影響到大家拍「將軍」車的權利，感到非常抱歉，對NEAT工作人員造成了巨大的麻煩和困擾，對「將軍」非常不好意思，謝謝「將軍」給他這次的教訓。

據《蘋果日報》報導，霧峰農工指出，參觀車展是校外參觀活動，陳姓學生比中指只是出於好玩，並無對車子或車主不尊重或有意見。學校在第一時間介入輔導，陳姓學生已認知自己行為有錯，未來不會再做這種事情。

鄭為元是弘大貿易公司執行長，主要代理LED發光二極管原物料和電視用等特殊螢光粉為主，身家估算超過新台幣20億元，因和國防部前部長同名，所以被稱作「將軍」。