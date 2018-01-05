高人氣石虎「集寶」將回南投 準備做這件事...

2018-01-05 12:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕103年6月23日入住台北市立動物園台灣動物區的石虎「集寶」，到動物園不到4年時間，擁有一大票死忠粉絲，只是石虎於2008年被列為瀕臨絕種保育類動物，面臨嚴重存續危機，「集寶」將於1月9日返回出生長大的行政院農業委員會特有生物研究保育中心，將與小帥哥「阿中」隔網相親，盼望激盪出愛苗，順利繁衍下一代。

動物園指出，目前石虎在台灣野外的族群數量估計還不到600隻，突顯建立域外安全族群、增加其個體數量已刻不容緩。再過2個月即將滿5歲的「集寶」，將於1月9日這天，由北市立動物園出發，返回出生長大的特有生物研究保育中心。

「集寶」抵達南投後，預估經過1個星期的休養和適應，就能搬遷到石虎欄舍和相鄰的小帥哥「阿中」隔網相親。石虎「阿中」在105年1月時，農民在南投中寮鄉發現，轉送至特有生物保育研究中心救傷的個體，當時年僅1歲多的牠還未成年，不小心誤觸捕獸夾，左前肢受傷嚴重，必須進行截肢才能保命，也因為少了前肢輔助，行動不便的「阿中」已無法返回野外生活。

動物園表示，「集寶」和「阿中」即將一起生活的新家，中間有一道可以互通的小門，保育員可以觀察牠們互動的情形，適時的打開通道讓牠們彼此可以互相造訪與交流；如果順利看對眼了，願意同處一室，便能關閉另一側的欄舍，讓保育員更容易觀察小倆口的互動，並且監測是否有交配的行為。

代替「集寶」到動物園Long Stay的「小母」，在親源上算是「集寶」的姑姑（爸爸的姊妹）。動物園表示，「小母」抵達動物園之後，將在檢疫救傷中心進行為期1個月的檢疫隔離，這期間台灣動物區的石虎戶外活動場會全面整修與消毒，好讓「小母」後續能安心入住。